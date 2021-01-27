Ceyhan OSB’de yatırımcı firma sayısı 13’e ulaştı

ADANA - Ceyhan Kaymakamı ve OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Bayram Yılmaz, bölgede 4 firmanın önceden kendi arsasının olduğunu, geçtiğimiz yıllarda 3 firmaya tahsis yapıldığını, 2020’nin aralık ayındaki müteşebbis heyet toplantısında ise 6 firmaya daha arazi tahsis edildiğini açıkladı.

Yılmaz, “Yeni kurulan Ceyhan OSB’de yer tahsisi yapılan firma sayısı toplamda 13 oldu” dedi. Yılmaz, OSB’ye yatırım yapan firmalar hakkında şu bilgileri verdi: “Açem 40 dönüm yer aldı, petro kimya tesisi kuracak. İMC Jeneratör, 47 dönüm yer aldı, sabit ve mobil jeneratör üretimi gerçekleştirecek. Gemkom Makina, savunma sanayiine yönelik olarak nitelikli çelik üretimi için 42 dönüm yer aldı. Devita İlaç, tahsis edilen 13 dönümde şeker hastalıklarının tedavisinde kullanılan aparatlar üretecek. Bir başka firmaya PVC bloklar üretmesi için 10 dönüm yer tahsis edildi. Ayrıca, Özkara Plastik Tekstil’e de teknik tekstil yatırımı için 20 dönüm yer tahsisi yapıldı. Altı firmaya toplamda 182 dönüm verildi. Arsası 2020’de tahsis edilen Samet Beton, tüm malzemelerini sahaya getirdi ve yatırımın temelini attı. Bu son arsa tahsisi yaptığımız şirketler içerisinde haziranda temel atacak olanlar var.”

OSB’nin alanı ikinci etapla 5 bin 500 dönüme ulaşacak

Bin 200 dönümlük ilk etabında arsa tahsisleri devam eden Ceyhan OSB’nin, 3 bin 500 dönümlük ikinci etabının tescil aşamasında olduğunu aktaran Yılmaz, “Bu alan da tescil edildiğinde toplam 5 bin 500 dönümlük bir alana ulaşmış olacak. Bu yılın sonuna kadar tescilin tamamlanmasını bekliyoruz. İkinci etapta daha büyük ölçekli fabrikaların yer almasını istiyoruz ve parselleri buna göre düzenliyoruz” dedi. Arazi fiyatlarına değinen Yılmaz, “Yatırımcılar tamamını peşin öderse, metrekaresini 162 liradan hesaplıyoruz. Taksit isterse, metrekaresi 185 liradan, biri peşin 4 taksit yapıyoruz, kalanını 6’şar ay vade ile alıyoruz” bilgisini verdi.