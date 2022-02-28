Ceylanpınar Tarım İşletmesi küçükbaş hayvan satacak
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1200 baş reforme ivesi koyunu, açık arttırma usulüyle satacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesi Müdürlüğü 1200 baş reforme ivesi koyunu, açık arttırma usulüyle 6 parti halinde satacak.
İhale 9 Mart 2022 tarihinde İşletmenin idare binasında yapılacak. Satışa konu koyunlar işletmenin Kazıktepe ağılında görülebilecek. İhale şartnamesi Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nden (Karanfil Sokak No:62 Bakanlıklar/Ankara), www.tigem.gov.tr internet adresinin ihaleler sayfasında veya İşletmenin Ticaret Servisinden temin edilebilir.