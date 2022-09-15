Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü personel alacak
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü 80 personel istihdam edecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 37 psikolog, 16 Öğretmen, 19 Sosyal Çalışmacı, 2 Veteriner, 1 Mühendis (inşaat), 1 Mühendis (gıda) ve 4 Fizyoterapist olmak üzere 80 sözleşmeli personel ve 150 idare memuru öğrencisi alımı yapılacak.
Başvurular 30 Eylül 2022 saat 09.00'da başlayıp 14 Ekim 2022 saat 17.30'da sona erecek. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden Adalet Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde başvuru tarih aralığında aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak yapacaklardır. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.