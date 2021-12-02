Chomar Antivirüs’e, 3 ödül

Mehmet Nabi BATUK



MERSİN - Mersin Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Chomar Siber Güvenlik tarafından Türkiye'nin yüzde 100 yerli teknoloji ile geliştirilen ilk antivirüs yazılımı olan Chomar Antivirüs, İngiltere merkezli bağımsız test ve belgelendirme kurumu Virus Bulletin tarafından VB100 ödülüne layık görüldü. Eylül-Ekim aylarında gerçekleştirilen testlerde, bireysel ve kurumsal ürünleri ile ön plana çıkan Chomar Antivirüs, yüzde 100 tespit oranıyla 4’üncü kez aynı ödülün sahibi olarak uluslararası arenadaki başarısını devam ettirdi.

Bilgehan Üstündağ ayrıca son üç yılda yüzde 946 büyüme sağlayarak Deloitte Technology Runner Ups ödülüne de layık görüldüklerini söyledi. Sektörde siber güvenlik ürünlerinin Oscar'ı olarak bilinen ve 2013’ten beri her yıl yedi kategoride düzenlenen SKD AWARDS ödüllerinde de bu yıl ürün mükemmeliyet alanında birincilik elde ettiklerini kaydeden Bilgehan Üstündağ, “SKD AWARDS, sektörümüzde siber güvenlik ürünlerinin seviyesinin ölçülmesinde önemli göstergelerden biri olarak görülüyor. Ülkemiz için yine bir ilki gerçekleştiren Chomar, bireysel ve kurumsal uç nokta koruma kategorilerinde SKD AWARDS ürün mükemmeliyet ödülünü alan Türkiye'de tek, şirket” dedi.

Siber güvenlikte yabancı marka tekelini kırmayı hedefliyor

Üstündağ, Türkiye’nin siber alandaki güvenliğini sağlamak, yaklaşık 2 milyar dolar işlem hacmine sahip siber güvenlik pazarındaki yabancı marka tekelini kırmak amacıyla Chomar Antivürüs’ü sürdürülebilir olarak geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti. Üstündağ yaptığı açıklamada, “2020 yılında 1 milyon kişiyi kapsayan kampanyamız ile yaklaşık 100 milyon Türk Lirası değerinde siber güvenlik ürünlerini ücretsiz olarak vatandaşlarımızın kullanımına sunmuştuk. Bu kampanyalar ile ülkemizin siber güvenlik ihtiyacının yabancı menşeili yazılımlar ile karşılanmasının önüne geçerken, ülkemizin döviz kaybının azaltılmasına da katkı sunuyoruz.”