CHP Ekonomi Masası heyeti Afyon ve Kütahya’da iş dünyası buluştu

M.Rıdvan CEBECİOĞLU



KÜTAHYA - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından oluşturulan Ekonomi Masası heyetinin son iki durağı Afyonkarahisar ve Kütahya oldu. Heyet ilk olarak , Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Dr. Mehmet Sıtkı Merdivenci, Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyonkarahisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mühsürler, Çay Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kaygısız,TOBB Afyonkarahisar Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Berna Tokman, TOBB Afyonkarahisar Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Mustafa Özkan, ATSO Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile ATSO’da bir araya geldi. Ziyarette ülkenin gündemi ve kentin ekonomisine yönelik karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

ATSO’daki toplantının ardından Ziraat odaları başkanları ve ESOB üyeleri ile buluşan heyet, Uzun Çarşı’da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi. Bir sonraki gün Kütahya’ya geçen CHP heyeti, bu kez Kütahya’da iş insanları ve STK temsilcileri ile temaslarda bulunarak, ülke gündemine yönelik görüş ve CHP Ekonomi Masası 30 bin kilometre yol yaptı.

Kütahya’da düzenlenen toplantıda, CHP Ekonomi Masası olarak Türk iş dünyasının nabzını tutmaya devam edeceklerini belirterek sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, heyet olarak ziyaret ettikleri 30’uncu ilin Kütahya olduğunu söyledi. Ekonomi Masası programı kapsamında 30 bin kilometre yol yaptıklarını ifade eden Öztrak, şehirlerin yaşadığı ekonomik sorunları yerinde inceleme fırsatı bulduklarını belirtti. Toplantıda “Türkiye Yönetilmiyor Savruluyor” başlıklı bir sunumda yapan Öztrak, Türkiye ve dünya ekonomisinde yaşanan son gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu. Öztrak açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı; “Bugün ekonomik kriz baktığımız zaman zirve yapıyor. Bunu Türk Lirasının pul olmasından görüyoruz. Bugün paranın itibarını görüyorsunuz. Ben bu grafiği iki gün önce hazırladım. Ben yetişemiyorum. Bugün yanlış bilmiyorsam 10 lira 90 kuruşu gördü. Gece 11 lirayı da gördü. Tüm iş insanlarıyla konuştuğumuzda, ‘İstikrar yok. Bırakın istikrarı artık günlük olarak fiyat alıp, fiyat veremiyoruz’ diyorlar.”

KÜTSO ve OSB’de iş dünyasını dinlediler

Toplantının ardından gerçekleştirilen esnaf ve vatandaş ziyaretinin ardından Ekonomi Masası heyeti, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kuruluyla bir araya geldi. KÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Özotraç ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan heyet, burada bir toplantı düzenledi. KÜTSO ziyareti sonrası Kütahya OSB’ye geçen heyet, OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Eskioğlu ve iş adamlarıyla buluştu. Başkan Eskioğlu, heyete OSB’nin faaliyetleri hakkında bilgiler verirken, iş dünyasının yaşadığı sorunlar masaya yatırıldı.