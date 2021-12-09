CHP Ekonomi Masası Heyeti BTSO’yu ziyaret etti

BURSA (DÜNYA) - Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, kapsamlı istişare toplantılarına devam ediyor. Haziran ayında İYİ Parti, Eylül ayında Demokrasi ve Atılım Partisi, Kasım ayında AK Parti ile istişare toplantısına ev sahipliği yapan BTSO, son olarak CHP Ekonomi Masası heyetini konuk etti. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Türkiye ekonomisinin en önemli merkezlerinden olan Bursa’nın bir yıl içerisinde ziyaret ettikleri 32’nci şehir olduğunu söyledi. Öztrak, “Bu sürede 38 bin kilometre yol kat ettik. Kentlerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımız ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya geliyoruz. BTSO’ya ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa ekonomisine ilişkin verimli bir sunum gerçekleştirdi. Türkiye’nin en büyük avantajlarından birisi de Bursa gibi üreten ve girişimci ruhlu iş insanlarına sahip olmasıdır” dedi.

“Ülkemiz güçlü bir genç nüfusa sahip”

Türkiye'nin genç nüfusa ve çok iyi yetiştirilebilir insan kaynağına sahip olduğunu ifade eden Öztrak, “Ülkemiz dünyada 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye, 1,5 milyar nüfusa yaklaşık 30 trilyon dolarlık gayri safi hasıla yaratan ekonomiye ulaşabilen ender ülkelerden biri. CHP olarak ‘Yeni Kurumlar, Yeni Kurallar, Yeni Kadrolar’ ile Türkiye’nin yeni bir büyüme hikayesi yazacağına inanıyoruz.” diye konuştu. Öztrak ayrıca yaptığı sunumda Hukuk Devleti ve Demokrasi, Üreten Türkiye, Güçlü Sosyal Devlet ve Sürdürülebilirlik olmak üzere dört ana başlıkta parti olarak atacakları adımlar hakkında iş dünyasına bilgiler verdi.

Programa, CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamza Çebi ve Gökhan Zeybek, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, CHP 24. Dönem İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal, Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Yüksel Özkan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP İl Başkanı İsmet Karaca, BTSO Yönetim Kurulu, Meclis ve komite üyeleri, iş dünyası kuruluşlarının başkanları ve iş dünyası temsilcileri katıldı. Açılış konuşmalarının ardından programın basına kapalı bölümünde iş dünyası temsilcileri talep ve önerilerini CHP Ekonomi Masası heyetine iletti.