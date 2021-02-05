Çiçekçiler, “sevgililer” için sokağa çıkma yasağından muaf oldu

Oktay ENSARİ



KAYSERİ - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, İzmir Ticaret Odası (İZTO) gibi kurumların üyeleri olan çiçekçilerin 14 Şubat Sevgililer Günü, sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına yönelik talepler yerine getirildi. İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede; “14 Şubat nedeniyle talepte yaşanacak yoğunluk da göz önünde bulundurularak çiçek satışı yapan iş yerlerinin sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı, 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi-Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde ve 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunması kararlaştırılmıştır” denildi.

81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle ülke genelinde çiçekçilere bu özel gün ve öncesinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Buna göre çiçekçiler 12 Şubat’tan itibaren işyerlerinden satış ve evlere servis yapabilecek.

Kayseri’de gece 12’ye kadar evlere servis

Kayseri İl Sağlık Kurulu da İçişleri Bakanlığı’nın 1968 ve 1969 sayılı genelgesi doğrultusunda çiçekçilerle ilgili yeni kararlar aldı. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın başkanlığında toplanan İl Sağlık Kurulu 14 Şubat’ta çiçekçilerin 10.00-17.00 saatleri arasında açık kalmasını, sonrasında saat 24.00’e kadar evlere çiçek servisi yapmalarını kararlaştırdı.