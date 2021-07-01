Çiftçi, büyükbaş gübresinin atık sınıfından çıkarılmasını istiyor

Fikri CİNOKUR

BURDUR - Burdur Ticaret Borsası Başkanı Ömer Faruk Gündüzalp, besi ve süt hayvancılığında öne çıkan kentlerden biri olan ilde seperatör bulunmayan çiftliklerde büyükbaş hayvan gübresinin tarlalarda kullandırılmadığını söyledi. Gündüzalp, çiftliklerdeki hayvan gübresinin ‘atık’ olarak görülmekten çıkarılmasını istedi.

Burdur’da 200 bin büyükbaş, 400 bine yakın küçükbaş hayvan varlığı bulunduğunu ifade eden Gündüzalp, bir büyükbaş hayvanın günde 80-100 litre su tükettiğini bir bu kadar da atık çıkardığını kaydetti.

Kimyasal gübre kullanımına zorlandırıyorlar

Gübre seperatörü bulunan büyük çiftliklerde atık gübrenin kurutularak tarlalarda kullanılmasına izin verildiğini aktaran Gündüzalp, şunları kaydetti: “Birçok büyük çiftlikte atık gübre sorunu var. Eğer çiftliklerde gübre seperatörü varsa kurutulan gübre tarlada kullanılabiliyor. Ama seperatörü olmayan çiftliklerin sıvı gübreyi kendi tarlasına bile atması yasak. Yasak olduğu için de kimyasal gübre atmaya zorlanıyor. Gübre fiyatları ortada. Modern çiftliklerdeki hayvan gübresi atık sınıfından çıkarılmalı.”

Burdur’un üretim kenti olduğunu, ancak son yıllarda artan girdi maliyetleri nedeniyle üretim yapma şansının kalmadığını anlatan Gündüzalp, “Burdur, rezene ve anason üretiminde birinci, kültür mantarında ikinci, haşhaş üretiminde beşinci, sırada yer alıyor. 10 dekar alan üzerine kurulu seracılıkta ise 4’üncü sırada bulunuyor” açıklamasını yaptı.

“Tedbir alınmazsa hayvancılar yola devem edemeyecek”

Tarımdaki üretim maliyetlerini büyük oranda girdi fiyatlarının belirlediğine dikkat çeken Ömer Faruk Gündüzalp, “Gıda fiyatları son 17 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Fiyatların yükselmesindeki en etkili aktör, ithal girdi maliyetleri. Gıda komitesi tarafından açıklanan 3,2 lira çiğ süt fiyatı ile üreticimiz sağım hayvanlarına baktığı sürece para kazanabilir. Ancak diğer buzağı, dana, düveye baktığı sürece para kazanamaz’’ dedi. Girdi fiyatlarına ve özellikle her hafta artan yem fiyatlarına karşı tedbir alınması gerektiğini dile getiren Gündüzlap, “Tedbir alınmazsa hayvancılık sektörü yoluna devam edemeyecek” dedi.