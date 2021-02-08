Çiğli tramvayının temeli atıldı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 414 milyon liralık yatırımla hayata geçireceği 11 kilometrelik Karşıyaka-Çiğli tramvay hattının temeli CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı törenle atıldı. Buca metrosunun yapım ihalesi ise 15 Şubat'ta gerçekleştirilecek. Çiğli Tramvayı Şantiyesi'nde düzenlenen törende konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çiğli tramvayının temelinin atıldığını, yüzde 72'si tamamlanan F.Altay-Narlıdere metrosunun da kısa sürede hizmete gireceğini belirtti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de İzmir için tarihi bir günde bir arada olduklarını belirterek, 414 milyon 182 bin liralık yatırımla sözleşmesi imzalanan Çiğli tramvayının temelini atmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Göreve başladıklarında yüzde 12'si yapılmış olan Narlıdere metrosu için 125 milyon Euro'luk finansman sağladıklarını da aktaran Soyer, “İki yıl bile dolmadan bu hattaki çalışmalarımızı yüzde 72 seviyesine getirdik. 7,5 kilometre uzunluğundaki Narlıdere Metrosu’nu, 2022 yılı sonunda hizmete açacağız” bilgisini verdi.