Çinli New Hope Yem, Türkiye'de yeni fabrikalar kuracak

Takip Et

Selçuk ALTUN

ADANA - Çin'in en büyük 500 şirketi arasında bulunan New Hope Group'un Türkiye'deki tek iştiraki New Hope Yem, önemli bir yatırım hamlesi başlatıyor. 2013 yılından bu yana Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB) büyükbaş, küçükbaş, kanatlı ve flake yem üretimi gerçekleştiren şirket, bir yıl içerisinde mevcut kapasitesini bir buçuk katına çıkaracak. Kapasite artışının yanı sıra İç ve Batı Anadolu'da yeni yem fabrikaları kurmayı planlayan şirket, yola Manisa'dan çıkacak. New Hope'un planları arasında Türkiye'de süt ve süt ürünleri fabrikası kurarak, buradan elde ettiği ürünleri Çin'e ihraç etmek de var.

200 bin tonluk kapasitesi var

New Hope Yem'in başında son 2 yıldır Ma Haiqiao bulunuyor. Tesislerinde ziyaret ettiğimiz Haiqiao ile New Hope Yem'in hedeflerini ve grubun Türkiye'de gerçekleştirmeyi planladığı yatırımları konuştuk. New Hope Grup'un; 1982 yılında kurulduğunu aktaran Haiqiao, grubun şu anda gıda ve modern tarım, süt ürünleri ve hızlı tüketim malları, gayrimenkul ve altyapı, kimya ve kaynaklar, finans, fon ve varlık yönetimi, tıp ve sağlık gibi çok sayıda sektörde faaliyet gösterdiğini kaydetti. Haiqiao, Türkiye'ye 2013 yılında AOSB'de kurdukları yem fabrikası ile adım attıklarını söyledi. Yaklaşık 13 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan tesisin 27 bin metrekare alan üzerine inşa edildiği bilgisini veren Haiqiao, "Şu anda burada 70 Türk, 10 da Çinli vatandaşımız çalışıyor. Yıllık 200 bin ton yem üretim kapasitesine sahibiz. Kanatlı, küçükbaş, büyükbaş yemleri üretiyoruz. Tam kapasite ile üretim yapıyoruz. O nedenle de önümüzdeki yıl içerinde kapasitemizi bir buçuk kat artırmayı ve 500 bin ton seviyesine çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

İkinci fabrika Manisa'ya

New Hope Yem'in Türkiye'nin farklı illerine açılmak ve yeni yem fabrikaları kurmak gibi hedefleri olduğunu da açıklayan Genel Müdür Ma Haiqiao, ikinci fabrika için Manisa'da yer arayışı içerisinde olduklarını söyledi. Yaklaşık 30 bin metrekarelik bir alan aradıklarını bildiren Haiqiao, yıllık 300 bin ton üretim kapasitesine sahip bir tesis inşa edeceklerini aktardı. Yeni fabrika yatırımlarının devam edeceğini söyleyen Haiqiao, Manisa’dan sonra Ankara, Bursa ve Samsun illerinde yeni tesisler kurmayı planladıklarını belirterek, bu yatırımları gerçekleştirmenin sebeplerini şu şekilde ifade etti: "Birinci olarak buralardan önemli müşterilerimiz var ve potansiyel görüyoruz. İkinci olarak da mevcut tesisimizden bu bölgelere ürün göndermek maliyetli oluyor. Yerinde üretim yaparak hızlı teslimat ve nakliye avantajı yakalamak istiyoruz."

Fayda, maliyet konusunda iddialı

Hayvancılık sektöründeki üreticilerin, yem fiyatları konusundaki şikayetlerini dile getirerek, bu konudaki düşüncelerini almak istediğimiz Haiqiao, şunları söyledi: "Yem fiyatları Türkiye’de gerçekten çok pahalı. Çünkü üretim maliyetleri yüksek. Ek olarak şunu söylemek isterim, New Hope Yem’in ürünleri piyasanın biraz üzerinde. Fakat, üretici bizim yemimizi aldığı zaman bir daha bırakmıyor. Çünkü, yemin karşılığını verim artışı olarak görüyor. 1-2 TL daha yüksek fiyatla yem satıyoruz. Ama çiftçiye sağladığımız katkı 10-20 TL aralığında. Kat be kat daha avantajlıyız."