Çinli yatırımcıların önceliği ‘sürdürülebilirlik’

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Türkiye-Çin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşması etkinliği nedeniyle Gaziantep’e gelen Çinli iş insanları, kentin yatırım potansiyelini yerinde görerek, beklentilerini ve kriterlerini anlattı. Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yan Quan, yatırımların devlet desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek, sürdürülebilirliğin birinci önceliklerini olduğunu söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) iş birliğinde Gaziantep Ticaret Odası (GTO), Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin (GAİB) desteği ile Türkiye-Çin İş ve Yatırım Forumu Gaziantep Buluşması etkinliği iki gün sürdü. Enlikte Gaziantep iş dünyası temsilcileri ve iş insanları lojistik, finans, enerji, altyapı, gıda, ilaç ve ticaret alanlarında faaliyet gösteren 17 Çin firmasından 23 iş insanı ile bir araya geldi.

Etkinlikler kapsamında Divan Otel’de DÜNYA Yayın Kurulu Başkanı Şeref Oğuz’un moderatörlüğünde gerçekleşen panelde Gaziantepli iş insanları kentin ayrıcalıklı yönlerini anlatırken, GTO Başkanı Tuncay Yıldırım, GSO Başkanı Adnan Ünverdi, GAİB Başkanı Fikret Kileci, Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yan Quan, COSCO Shipping Genel Müdürü Song Shuqing, Koko Çakmak Genel Müdürü Shen Qunwei’ye yatırım kriterleri hakkında bilgi verdi.

“Çin’deki pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz”

Panel öncesi konuşan Gaziantep Valisi Davut Gül, kenti üretim zinciri olarak Çin’e benzeterek coğrafi konumu, kurulacak yeni OSB’ler ve daha birçok özelliği ile yatırım için daha iyi bir bölge olmadığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise kentte güvenlik sorunu olmadığını vurgulayarak, gönül rahatlığıyla yatırım yapabileceklerini kaydetti. İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz da “Çin’e daha fazla ihracat yapmalıyız. Çinli yatırımcıların yapay zeka, nesnelerin interneti, büyük veri ve robotik üretim gibi yüksek katma değerli ürünlere yönelik yatırımlarını ilimize çekmeliyiz. Bölgemizi Çinli turistler için bir hedef destinasyon haline getirmeliyiz” dedi.

“İşbirliği yaparak ABD’ye güle güle diyelim”

Çin Sanayi ve İş Adamları Derneği Başkanı Zhou Yan Quan, Gaziantep’e gelen heyetin büyük bir yatırım hevesi içinde olduğunu belirtti. Yonquan, “İş yapmak için devlet desteğine ihtiyaç var. İyi bir iş ortamının olduğunu görmek isteriz” dedi. Yatırım kriterlerinin başında sürdürülebilirliğin geldiğini aktaran Quan, “Gıda üretimi de önemli ama insana yatırım çok daha önemli. Suriye’nin yeniden inşası da büyük fırsat. Yakın ülkelerle iyi ilişkiler kurularak hammaddeye daha ucuza erişilebilir. Yatırım yaparken odağımızı ortak işbirliğine çevirmeliyiz. İşbirliği yaparak ABD’ye güle güle diyebiliriz. Ortak bir banka kurarak ticaret yapabiliriz” diye konuştu.