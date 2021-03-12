Çivrilli girişimci kadınlar kooperatif kurdu

DENİZLİ - Yeşil Çivril Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, bölgede üretilen elmayı işlenmiş ürün haline getirecek, zirai mücadelede sirke sineğine karşı kullanılan elma sirkesinden günde 2.5 ton üretecek. Çivril’in Işıklı Mahallesi’nde 10 girişimci kadın tarafından kırsal kalkınmaya destek vermek amacıyla kurulan kooperatif, ilçenin ilk kadın kooperatifi özelliği taşıyor. Çivril Belediyesi, kuruluşuna destek verdiği kooperatife ortak oldu. Tooperatifin işletim tesisini ziyaret eden Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural, “Belediye olarak kadın üreticilerin her zaman yanındayız” dedi. Kadın kooperatifi, sirke imalatından sonra meyve ve sebze kurutma ünitesi kurmayı hedefl iyor.