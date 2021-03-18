ÇKA’dan bölgesel kalkınmaya fizibilite desteği

ADANA - ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, bütçesi 3.5 milyon lira olan programın, Çukurova bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlayacağını söyledi. Başvuruların “İmalat Sanayinde Kurumsallaşma, Yenilik ve Verimlilik Sonuç Odaklı Programı”, “Girişimciliğin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı” ve “Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı” ile “Yerel Kalkınma Fırsatları” olarak dört başlık altında kabul edileceğini belirten Ülger, öncelik alanlarını ise şu şekilde açıkladı: “Bölgenin turizm, yatırım projeleri, imalat sanayisinde katma değerin artırılması, rekabet üstünlüğünün sağlanması ve yatırım projelerine yönelik yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları desteklenecek.”