Coante, mutfak ve banyo tezgâhında ilk akla gelen markalardan oldu

MUĞLA - ERA Research & Consultancy tarafından geçtiğimiz Nisan ayında satış mağazaları, mimarlar ve müteahhitler, distribütörler, mermerciler ve atölyecileri içeren toplam 221 kişi ile bir araştırma yapıldı. Paydaşlar üzerindeki araştırmada; mutfak ve banyo tezgâhı markaları arasında ilk akla gelen markalardan biri Coante oldu. Ankete katılanlar arasında satış mağazaları Coante’yi en çok tanıyan, müteahhitler-mimarlar ise Coante’yi en çok beğenen paydaşlar oldu.

Henüz 4 yıllık bir marka olmalarına rağmen bilinirliklerinin oldukça yüksek olduğunu dile getiren Coante Quartz Surfaces Satış ve Pazarlama Direktörü Mehmet Alaylıoğlu, “Coante markası mutfak ve banyo tezgâhı denildiğinde tüm kanallarda ilk akla gelen markalardan oldu. Buna ek olarak satış kanalında çok önemli rolü olan distribütörler, mermerciler ve mutfak mağazaları arasında en çok tanınan ve beğenilen marka. Dört senelik geçmişi olan bir marka olarak her kategoride performansımızı yükseltmeye azimliyiz” dedi.

Müşteri odaklı, uygulamada mükemmellik ve güçlü gelecek temelleri çerçevesinde rekabetçi ve sürdürülebilir bir büyüme ile tüm paydaşlarına değer yaratmak için çalıştıklarını söyleyen Alaylıoğlu, “Sürdürülebilirlik, çalışma hayatımızın her alanında var. Coante markamızın müşteri memnuniyeti algısını kaliteli üretim-inovatif yaklaşım ve başarılı satış sonrası standartları olarak gerçekleştiriyoruz. Atmış olduğumuz bu başarılı adımlar sonrası paydaşlarımızın da bizi ilk sırada göstermesi başarılı olduğumuzun bir sonucu. Bizler üretimden, üretim süreçlerinden satışa kadar çok geniş bir aileyiz” diye konuştu.