''Çocuk Gelişiminde Parkların Rolü'' Paneli 4 Şubat’ta İstanbul’da  gerçekleştirilecek

KOCAELİ - İPAR Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanı Şöhret Pakiş’in moderatörlüğünde gerçekleştirilecek panele, Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Spor Bilimleri Fakültesi SBF Dekan Yardımcısı ve Rekreasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Karagün, KidZania İstanbul CEO’su Ebru Timur, İPAR Çocuk Parkları Komisyon Üyesi Burak Eroğlu, İPAR Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Budak konuşmacı olarak katılacak. 3-5 Şubat tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleşecek olan eğlence ve rekreasyon endüstrisi alanında büyük projelerin uygulandığı Türkiye ve komşu ülkelerin ilk ve tek ihtisas fuarı olma özelliğini taşıyan ATRAX ’22 etkinlik programı kapsamında sektör temsilcilerinin girişimiyle kurulan Macera ve Oyun Parkları Derneği ( İPAR ) öncülüğünde 4 Şubat Cuma günü saat 14.30’da, akademisyenler ve sektör temsilcileri tarafından ‘’Çocuk Gelişiminde Parkların Rolü’’ konulu bir panel gerçekleştirilecek. ATRAX’22 Fuarı süresince Salon 6- Stand B372 'de İPAR standında ziyarete açık olacak.

Amaç, sektörel sorunları çözmek ve sektörel gelişim ve büyümeyi sağlamak

Macera ve Oyun Parkları Derneği (İPAR) 2015 Yılında sektör temsilcilerinin girişimiyle kurulan sektörün tek derneğidir. Derneğin kuruluş amacı; Macera ve çocuk oyun parklarının Uluslararası standart ve kalitede imalat ve işletilmelerine yönelik yasal düzenlemelerin yapılmasını sağlamak ve bu sayede parklarda yaşanan kazaları ortadan kaldırmak, parkları güvenli parklar haline getirmek , sektörel sorunları çözmek ve sektörel gelişim ve büyümeyi sağlamak, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde kamu ve toplumsal yararı gözeten aksiyoner bir dernek olabilmektir.