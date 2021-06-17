Çocuklar, kendin yap atölyeleri ile tasarım ve üretimi öğrenecek

KÜTAHYA - Kütahya’da Zafer Kalkınma Ajansı’nın (ZAFER) Yeni Nesil Eğitim Mali Destek Programı kapsamında desteklediği ve 6-14 yaş grubundaki 34 bin öğrenciye farkındalık kazandırmayı amaçlayan Kendin Yap Atölyeleri hizmete açıldı.

Kütahya Valisi Ali Çelik, 3 atölye ve 11 istasyonda öğrencilere hizmet verecek Kendin Yap Atölyeleri’nin; teknolojiyi etkin kullanan, araştıran, öğrenen ve üreten nesillerin yetişmesine katkıda bulunacağını ifade etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit de, “Atölyelerimizde; öğrencilerimiz araştırarak, sorgulayarak, problemler çözerek becerilerini ve yeteneklerini geliştirme imkânı bulacak. 6-14 yaş grubundaki çocuklarımızın öğrendiklerini anlamlandırabilmeleri, hayatla ilişkilendirebilmeleri, üretim ve tasarım temelli bir öğrenme alışkanlığı edinebilmeleri Kendin Yap Atölyeleri’ndeki nihai hedefimiz”

ZAFER Genel Sekreteri Veli Oğuz ise, ‘Kendin Yap Hareketi’ ile çocuklarımızın tasarım, yenilikçilik ve üretkenlik becerilerinin artırılmasına yönelik bölgemizdeki 54 ilçenin 34'ünde 133 alt istasyondan oluşan 42 sabit, 6 mobil olmak üzere 48 atölye kurulduğunu dile getirdi. Oğuz, bu atölyelerde çocukların robotik kodlamadan endüstriyel tasarıma, güzel sanatlardan ahşap oymacılığına kadar farklı alanlarda kendilerini geliştirebileceklerini sözlerine ekledi.