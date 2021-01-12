Coğrafi işaret alan Erdemli muzunda ihracat hedefleniyor

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Mersin’de Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası ile Erdemli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 2019 yılında başlattığı çalışma ile ilçeye özgü tarımsal ürün çeşitlerinden biri olan Erdemli muzu, Coğrafi İşaret Tescili Belgesi aldı. Yılın 12 ayı açık alanda yetiştirilen, şeker hastalarının tercih ettiği Erdemli muzunda üretim kapasitesi artırılarak ilk etapta iç pazardan daha fazla pay alınması, daha sonra da ihracata başlanması hedefleniyor. Erdemli muzunun diğer muz çeşitlerinden daha pahalı olmasına rağmen talep gördüğünü ifade eden Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Sarı, üreticilerin siparişlere yetişmekte zorlandığını kaydetti.

Erdemli muzunun daha çok şeker hastaları tarafından tercih edildiğini dile getiren Sarı, “Coğrafi işaret tescili ile ilçemize özgü Erdemli muzunu koruma altına aldık. Önümüzdeki süreçteki en büyük hedefimiz ürünümüzün ülke çapında bilinirliğinin artırılması. Bunun için özel bir etiket uygulamasına başlayacağız. Bazı üreticilerimiz online satış platformları üzerinden Türkiye’nin her bölgesine ulaşmaya başladı. Talebe daha hızlı yanıt vermek için ilçemizdeki üretim sahalarını artırıp, ilk etapta yurtiçindeki satışlarımızı artıracağız” dedi.

Erdemli muzunun, ilçeye özgü tarımsal ürün çeşitlerinden biri olduğunu vurgulayan Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin ise yaklaşık 180 dekar alanda üretiminin yapıldığını ve yıllık dekar başına 5 ile 7 ton arasında verim alındığını bildirdi. Erdemli muzunun diğer muz çeşitlerine göre şeklinin daha düz olduğunu belirten Şahin, “Muzumuzun aroması ve tadı da diğer muz çeşitlerine göre daha yoğun. Dalında sarartma yapılması durumunda kıvamı ve lezzeti daha da artıyor ve ürün kalitesi yükseliyor. Coğrafi işaret tescili ile birlikte üretim sahalarının artırılması için yoğun gayret gösteriyoruz. Yeni üretim sahalarında hasadın başlamasıyla Erdemli muzunda ilk hedefimiz iç pazardaki payımızı artırmak, daha sonra ihracata başlamak” açıklamasını yaptı.