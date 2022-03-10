COPA, kadın çalışanlarının gününü ‘Saksı Boyama ve Sukulent Dikim’ atölyesinde kutladı

BURSA (DÜNYA) - COPA Endüstriyel Şirketler Grubu’na bağlı COPA Isı Sistemleri, Bestherm İklimlendirme, Yapıloji, Tork Ambalaj, SBM Plastik ve BestYap İnşaat şirketlerinin kadın çalışanları ile renkli bir 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü etkinliği düzenlendi. Şirket bünyesinde çalışan kadınların geniş katılımıyla yapılan ve No 25 Tasarım Atölyesi’nin yürüttüğü etkinlikte kadınlar, ‘Saksı Boyama ve Sukulent Dikimi’ atölyesini gerçekleştirdi. Gün boyu devam eden etkinlikte Copa Endüstriyel çalışanı kadınlar, canlı müzik eşliğinde geçen organizasyonda önce hayallerindeki renk ve desenlerden oluşan saksıları yaptılar. Ardından kadınlar, kendi seçtikleri sukulent türü çiçekleri, tasarladıkları saksılara dikti.

COPA Endüstriyel İnsan Kaynakları Müdürü Tuğba Demirsu Yücetürk, “Şirketlerimizde kadın emeğine önem veriyoruz. Yönetim Kurulumuzun yüzde 75’i, şirketlerimizdeki yönetim ekiplerinin ise yüzde 25’i kadın çalışanlarımızdan oluşuyor. Eminim ki ilerleyen yıllarda şirketlerimizdeki tüm kademelerde kadın çalışan sayılarımız daha da artacak. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde, günün koşuşturmasından uzaklaşmak, şirketlerimizin kadın çalışanlarıyla birlikte hoş vakit geçirebilmek istedik. Katılım sağlayan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Unutmayalım ki kadın elinin değdiği her yer güzelleşiyor” dedi.