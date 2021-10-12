Corendon Airlines, havacılık ve turizmde hedef büyüttü

Fikri CİNOKUR

ANTALYA - Türkiye’nin havacılık sektöründe uluslararası marka haline gelen Corendon Airlines, hem havacılık hem de otel işletmeciliğinde büyümek istiyor. Türkiye, Hollanda ve Malta’da üç ülke bayrağı ile uçuş yapan Corendon Airlines, 2021’de 1 milyar Euro ciro hedefliyor. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, salgın sürecinde havacılık ve turizm sektörüyle ilgili şirket faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Bu yıl salgın sürecinde uçuşların haziran ayında başladığını, Rusya ve Ukrayna ile Türk turizminin hareketlendiğini belirten Karaer, Corendon Airlines olarak haziranda uçuşlara, tur operatörlüğünde de temmuz ayında faaliyete başladıklarını anlattı. Karaer, 2021 sezonunda uçuşlara, risk alarak başladıklarını söyledi.

‘Türkiye’yi tercih ettiler’

Hollanda ve Belçika’da yaşamın normale dönmesiyle Avrupa’da seslerin kesildiğini ifade eden Yıldıray Karaer, şöyle devam etti: “Haziranda uçuşların başlamasıyla gurbetçiler trafiği daha da hızlandırdı. Öte yandan Avrupa’da yaşayan ve ülkelerine gidemeyen Faslılar Türkiye’yi tercih etti. Bu sezon Faslılar Türkiye’ye yöneldi. Bununla birlikte Almanya, Hollanda ve Belçika ile İskandinav ülkeleri Türkiye’ye gelmeye başladı. Romanya, Bulgaristan pazarı da hareketlendi. Temmuz ve ağustos ayında uçaklarımızın tamamı uçtu. İran pazarında sıkıntı yaşandı. İsrail pazarı yeni hareketlenmeye başladı.” Kış turizm sezonunun başlamasıyla hem havacılık hem de turizm sektörünün korkusunun ‘tam kapanma’ olduğuna dikkat çeken Karaer, “Korkular giderilirse, uçak dolulukları ve fiyatlar ne olursa olsun kış döneminde uçuşlarımızı yapmak istiyoruz. Belirsizlik insanları korkutuyor” diye konuştu.

‘2022, rekor kıracak’

2022 yılı turizm sezonunun çok iyi geçeceğine vurgu yapan Karaer, “2022 Mart ayından itibaren çok iyi bir turizm sezonu bekliyoruz. Uçuşlar, rezervasyonlar ve tatil paket tur satışları açıldı. 2022’de Türkiye’ye büyük ilgi olacak. Corendon Havayolu olarak Türkiye, Hollanda ve Malta bayraklı uçuyoruz. Avrupa’da Türkiye’nin imajına ve salgına rağmen Antalya 1 numara oldu. Türkiye’nin imajı Avrupa’da ne kadar konuşulursa konuşulsun, Türkiye 2022 yılı rekorla kapatır” dedi.

Uçak filosu büyüyecek

Salgın sürecinde Corendon olarak devlet ve bankaların yarattığı olanaklarla bu krizi çok iyi atlattıklarını belirten Yıldıray Karaer, 2022 yılında uçak filosunu yüzde 40 büyütmeyi öngördüklerini söyledi. Karaer, “Corendon Airlines filosunda 28 uçağımız vardı. 6-7 ilave uçak kiraladık. 2022 sezonuna kendi filomuz dışında 6 aylık uçak kiralayarak filomuzu 50-55’e çıkarmak istiyoruz. Türkiye, Hollanda ve Malta’da faaliyette bulunan 3 uçak şirketimizin cirosu 1 milyar Euro’ya ulaşacak” dedi. Öte yandan, Karayipler’de iki etaptan oluşan 100 milyon dolarlık otel projesinin 2. etabına 2022 yılında başlayacaklarını anımsatan Karaer, “Türkiye’de otelcilikte de büyümek istiyoruz. Bu büyümeyi otel satın alma veya kiralama ile gerçekleştireceğiz” diye konuştu. Kadın ve amatör spor kulüpleri olmak üzere birçok sporcuya sponsor olan Corendon Airlines, 2021-2022 sezonu itibariyle faaliyetlerine başlayan Muratpaşa Belediyesi Kadın Voleybol Takımının da ana sponsoru oldu.