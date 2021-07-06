Çorum İl Özel İdaresi bent ve sulama kanalı yaptıracak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Çorum İl Özel İdaresi, Mecitözü Kalecik köyünde yapılacak bent ve sulama kanalı yapım işini açık ihale usulü ile ihale edecek. İhaleye başvurular sadece EKAP üzerinden alınacak.

Bu kapsamda 1 adet bent, 25 metre kapalı dik kanal, 2 bin 500 metre trapez kanal, 40 adet tarla prizi, 2 adet ayrım rögarı, 8 adet yol geçidi, 1 adet sel geçidi yapılacak.

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