“Çorum’da ve ülke genelinde yumurtada kartelleşme yok”

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Çorum’un köklü yumurta üreticilerinden biri olan Kubatoğlu Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, Rekabet Kurumu’nun yumurta sektörüne yönelik 2 ayrı soruşturma başlatmasıyla ilgili yapılan bu durumun yanlış olduğunu söyledi. Üretici olarak zor zamanlar geçirdiklerini dile getiren Kubatoğlu, üreticilerin küstürülmemesi gerektiğini ifade etti.

Yumurtanın kartelleşme grubuna girmediğini ve üretici olarak Çorum’da da birçok zorluk yaşadıklarını belirten Kubatoğlu Yumurta Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, “Yumurta fiyatını kimse kontrol edemez çünkü çok hızlı üretim ve tüketim dengesi değişen bir üründür. Yumurta üreticilerine rekabet soruşturmasının olmaması gerekiyordu. Her sektörde üretilen ürünle ilgili piyasa değerlendirmesi yapılır. Üretici olarak tabi ki ürünümüzü değerinde satmak isteyeceğiz. Yumurta üretiminin Türkiye’deki ekonomik değeri çok düşük.Bu nedenle yumurtanın kartelleşme grubuna girme şansı yok. Çorum’da ve ülke genelinde kartelleşme yok. Soruşturmadaki arkadaşlarımızın ürettikleri malın değerini korumak dışında başka bir mücadelelerinin olmadığını düşünüyorum. Biz üreticileri üretime küstürmemeleri gerekiyor. Şu anda biz büyük zararlar elde ediyoruz ama üretici olarak hiç sesimiz çıkmıyor ama üreticilerin üzerine geliniyor. Çorum’da yılların üreticileri var. Çorum’daki birçok yumurta üreticisi battı. Çorum’da geçmişte 174 yumurta üreticisi varken şu anda sadece 24 tane var. Biz üretici olarak iyi bir yem almak zorundayız çünkü tavuğa ne verirseniz size tam karşılığını verir. Bu nedenle yumurtalarımız gezen tavuk diye adlandırılan yumurtalardan daha kaliteli ve sağlıklı” diye konuştu.

“Üretimin azalacağı, yumurta fiyatının ise artacağını düşünüyorum”

İlerleyen günlerde yumurta üretiminin azalacağını ve fiyatların artacağı öngörüsünde bulunan Kubatoğlu, sözlerine şunları ekledi: Çorum’daki firmaların tamamı yıllardır üretim yapan firma ve işletmelerdir. En asgari firmalar 10-15 yıldır üretim yapıyor. Kubatoğlu Yumurta olarak 36 yıldır üretim yapıyoruz. Yumurta öyle bir şey ki onun fiyatını kimse kontrol edemiyor. Bu durum dünya genelinde böyle çünkü üretim arz ve talep dengesi çok hızlı değişen ve üretildikten sonra kısa sürede satılıp pazarlanması gereken bir ürün. Yumurtayı 20-25 gün içinde satmazsak ürettiğimiz fiyatın altında vermek zorundayız. Biz şu anda üretici olarak Ramazan Ayı’ndan beri bu durumu yaşıyoruz. Yumurtayı maliyetinin altında satıyoruz. Ben bir üretici olarak, 3-5 ay veya yılbaşında yumurta üretiminin azalacağını ve yumurta fiyatının artacağını düşünüyorum. Bunda tekelleşme aramak yanlış.”

“Eğer kartelleşme aranıyorsa yabancılaşmış gruplarda aranmalı”

Kartelleşmenin yumurta sektöründe aranmaması gerektiğini vurgulayan Kubatoğlu, “Türkiye’de beyaz et sektörü yıllarca zarar etti. Kırmızı etle beyaz et arasında fiyat farkı vardı ve son 2-3 senedir beyaz fiyatı kırmızı et fiyatına yaklaştı. Yıllarca zarar eden beyaz et firmalarının pek çoğu battı ve bir kısmı da yabancı sermayelerin eline geçti. Eğer kartelleşme aranıyorsa yabancılaşmış gruplarda aranmalı. Türkiye’nin yumurta sektöründeki firmaların yüzde 99’u yerli ve milli üreticidir. Yumurta sektöründe kartelleşme yok ama bu konu yanlış aksettiriliyor” şeklinde konuştu.