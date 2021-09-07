Çorum’dan 30’u aşkın ülkeye otomasyon makinesi ihraç ediyor

Müberra TAÇŞI

ÇORUM - Çorum’dan 30’u aşkın ülkeye otomasyon makineleri ihraç eden Yavuz Makina, pandemiden olumsuz etkilenmemek için en geç iki yıl içerisinde yeni bir tesis kurarak, ürün skalasını genişletmeyi hedefliyor. Yavuz Makina Genel Müdürü Enes Yavuz, “2020 yılında hedeflediğimiz büyüme oranlarına başarıyla ulaştık. Kurduğumuz yeni fabrikamızla beraber üretim kapasitemizi artırarak büyük bir adım atmış olduk. 2021 yılında ise küresel açıdan büyük bir kriz yaratan pandemiden etkilenmemek adına önemli adımlar atıyoruz. Özellikle şu anda yeni kurduğumuz fabrikamıza ve hali hazırda var olan fabrikamıza yeni makine takviyeleri yaptık. Vizyonumuzu genişleterek diğer tek kullanımlık ürünleri üreten makineler de imal etmeyi planlıyoruz” dedi. ‘En geç iki yıl içerisinde yeni bir tesis kurmak ve ürün skalamızı bir hayli genişletmek, şu anki en büyük hedefimizdir’ açıklamasını yapan Yavuz, “Yatırımlarımız, ilk aşamada yeni bir fabrika olarak bizlere geri dönüş yapacak ve üretim kapasitemizi artıracaktır” şeklinde konuştu.

150 kişiye istihdam sağlıyor

3 fabrikalarıyla toplam 150 kişiye istihdam sağladıklarını söyleyen Yavuz, “İstanbul Bayrampaşa’da yer alan fabrikamız, 1.500 metrekare, Başakşehir’deki fabrikamız 750 metrekare ve Çorum’daki fabrikamız ise 3.000 metrekarelik kapalı alana sahip. Yavuz Makine olarak, firma ve işletmelere son teknoloji bardak makinaları ve çeşitli durumlarda da bardak kağıdı tedarik etmekteyiz. Firmamız, sektörde kağıt bardak üreten firmalar için otomasyon makineleri üretmektedir. Aylık 15 makine üretirken 2021’in ilk 8 ayında 60 makine ihracatı yaptık. Ülkemizde pek çok firmaya yaptığımız tedarikin yanında 30’u aşkın ülkeye makinelerimizi ihraç ediyoruz” diye konuştu.

‘Ar-Ge’ye odaklandık’

2022 yılında büyük adımlar atmak istediklerini belirten Enes Yavuz, sözlerine şunları ekledi: “Sektör, şu an yaygın olarak kullanılan ürünlere odaklandığı için inovatif olarak pek bir gelişme elde edilmiyor. Dünyaya baktığımızda, ülkemizden çok daha fazla sayıda tek kullanımlık kağıt ürünün var olduğunu görebiliyoruz. Bizler de firma olarak Ar-Ge çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık.”