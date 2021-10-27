Coşkunöz Holding, start-up’ları 50 milyon TL ile destekleyecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Başta otomotiv olmak üzere, savunma, havacılık, enerji, çevre teknolojileri, bilgi teknolojileri ve lojistik gibi 7 sektörde 13 şirketle faaliyet gösteren Coşkunöz Holding, ‘Gelecek burada’ diyerek start-up’ları destekleme kararı aldı. Holding’in yeni nesil yatırımlarıyla ilgili DÜNYA Bursa Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi’ye bilgi veren CEO Erdem Acay, 50 milyon liralık bütçeyle Girişim Sermayesi Yatırım Fonu kurma hazırlığında olduklarını söyledi. Acay, “Bir süredir start-up’lara yatırım yapmayı, onları destekleyeceğimizi dillendiriyorduk. İki nedenle. Birincisi gelecek burada. İkincisi de orada oluşan yenilikçi fikirlerin alınıp holdingin mevcut yapısına dahil edilmesi. Bir yerden sonra büyük yapılar, büyük organizasyonlarda körleşme başlıyor. Bildiğimiz şeyi yapma eğiliminde kalıyoruz. Özellikle Bursa biraz daha geleneksel üretim tarafında kaldı. Bunun kırılması gerekiyor. Biz de her yıl belirli bir bütçeyi buraya aktararak start-uplara ortak olma noktasında yapılanmaya gideceğiz. Bir fon yöneticisi firma ile çalışacağız. Start-uplardaki yeni fikirler çok değerli. İlk etapta 50 milyon liralık bir fonla giriyor olacağız. Onu 1.5 yılda harcayacağız. Öncelikli değerlendirdiğimiz Mobilite, Medikal Teknolojiler ve Medikal Turizm alanlarındaki girişimlerden birine ilk yatırımımızı gerçekleştirdik, yeni bir yatırımı da yakın dönemde duyuracağız” dedi.

Yüzde 100 yerli İHA üretimine odaklandı

Holding’in diğer yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Acay, otomotiv sektöründe Coşkunöz Metal Form ve Coşkunöz Kalıp Makina’nın yanı sıra Coşkunöz Alabuga ve MMK Coşkunöz Alabuga ile Rusya’da ve Coşkunöz MA ile de Romanya’da faaliyet gösterdiklerini kaydetti. Bu yılın Ocak ayında, insansız hava araçları için yerli ve milli, jenerik uçuş kontrol sistemi geliştirme amacıyla Ankara merkezli İvme’yi satın aldıklarını hatırlatan Erdem Acay, “Coşkunöz Holding bünyesinde çalışmalarına UAVERA olarak devam eden şirketle yüzde 100 yerli İHA üretimine odaklandık. Avrupa ülkelerine ihracat yapmak üzere çalışmalarımız devam ediyor. Coşkunöz Alabuga ve MMK Coşkunöz Alabuga ile Rusya’da yaptığımız yatırımlarla Coşkunöz Holding olarak globalleşmenin temellerini attık. Bölgedeki OEM’lerin tedarikçisi olarak servis ve ürünlerimizin ulaşılabilirliğini artırdık. Burada yatırımlarımızı artırmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Rusya’da bugüne kadar 60 milyon Euro civarında yatırım yaptık. Bu yıl ve 2022’de toplamda 15 milyon Euro daha yatırımımız olacak. Çevre teknolojileri alanında faaliyet gösteren, atık çamur bertarafından enerji üretimi yapan INEVA ile Doğu Avrupa, Türki Cumhuriyetler ve Rusya’da yerli teknolojimiz olan arıtma çamuru bertaraf sistemini yaygınlaştırmayı hedefliyoruz” açıklamasını yaptı

CITS ile Avrupa’da bilgi teknolojileri pazarına adım atacak

Bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketimiz CITS ile de Avrupa’ya açılmayı planladıklarını belirten Erdem Acay, “Ürünlerimizi başta İngiltere ve Almanya olmak üzere öncelikle Avrupa pazarına açmak üzere çalışmalar yürütüyoruz. 2021 yılı ve sonrası Holding açısından global bir şirket olma hedefiyle ihracatımızı ve yatırımlarımızı artırdığımız, yeni ürün ve sektörlerde yatırımlar gerçekleştirdiğimiz yıllar olarak tarihimize geçecek” diye konuştu.

Bu yıl 350 milyon Euro hedefliyor

Globalde ve Türkiye’de otomotiv üretim ve satışlarındaki artışa paralel şekilde, Coşkunöz Holding olarak bu yılın ilk yarısında ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artırdıklarını belirten Erdem Acay, yılsonunda 350 milyon euro ciroya ulaşmayı planladıklarını söyledi. Acay, 2025 yılı için ciro hedeflerinin ise 500 milyon Euro olduğunu açıkladı.