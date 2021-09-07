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ÇUKOBİRLİK 4 müfettiş yardımcısı alacak

S.S. Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK), Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı alacak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, S.S. Çukurova Pamuk, Yer Fıstığı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ÇUKOBİRLİK), Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’nda görevlendirilmek üzere 4 Müfettiş Yardımcısı alacak.

Kadroya başvurmak adayların, 27 Eylül 2021 tarihine kadar Çukobirlik Denetim ve Rehberlik Başkanlığı’na şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Müfettiş Yardımcılığı sınavı, 11 Ekim 2021 tarihinde Çukobirlik Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.