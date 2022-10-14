Çukurova Belediyesi ticarethaneleri kiraya verecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, Mülkiyeti Silivri Belediyesi’ne ait konut - toplu iş yeri ve küçük sanayi sitesi alanı imarlı 5 arsa 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36. maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulüyle satılacak.

İhale 26 Ekim 2022 Çarşamba günü saat 14.00‘te Silivri Belediyesi Merkez Binası Meclis Toplantı Salonu'nda yapılacak.

Kapalı teklif zarfları, istenilen belgeler ve fiyat teklifini içerir iç zarfı ile birlikte dış zarfın içine konularak 25.10.2022 Salı günü mesai bitimine kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim edilecek.

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