Çukurova GİAD: ‘Dijital Para’ önerimiz reform paketine girdi

ADANA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’da 22 Ocak’ta TÜGİK heyetini kabul ettiği toplantıda Maliye Bakanı Lütfü Elvan’a dijital TL önerisinde bulunan Sakarya, bu uygulamanın kayıt dışı ekonomiyi azaltacağını, pazar, ürün fiyat takibini kolaylaştıracağını söylemişti. Sakarya’nın dijital para önerisi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketinde de yer aldı.



Ekonomi reform paketini değerlendiren Çukurova GİAD Başkanı Ömer Faruk Sakarya, Türkiye’nin ekonomi başta olmak üzere çeşitli yapısal alanlarda reforma ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı ekonomi reform paketinde fiyat istikrarının sağlanması, istihdamın desteklenmesi, bütçenin disipline edilmesi, harcamaların kontrol altına alınmasına yönelik adımların önemli olduğunu vurgulayan Sakarya şu değerlendirmeyi yaptı: “TÜGİK heyeti olarak paketin hazırlanma sürecinde düşüncelerimizi bildirmiştik. Ocaktaki ziyaretimizde dijital TL önerisini bizzat gündeme getirmiştim. Dijital TL’nin yanı sıra kurumsal yapının güçlendirilmesi, dijital dönüşüm ve sanayide yeşil dönüşümü destekleyen adımların atılıyor olması ülke olarak küresel rekabet gücümüzü artıracak önemli kararlardır. Ülkemiz ekonomisi açısından pozitif büyümeye olumlu katkılar sunacak olan reform paketi, pandemi nedeniyle yaşadığımız zorlu dönemin etkilerinden kurtulma yolunda önemli adımların atılmasını da sağlayacak.”