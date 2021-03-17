“Çukurova Havalimanı’nın yapımını, 2022’nin üçüncü çeyreğinde tamamlayacağız”

MERSİN - Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan’ı ziyaret eden Kozuva, çalışmaları planlanan tarihe yetiştirmek adına 7/24 çalıştıklarını belirtti. Bölgede e-ticareti yaygınlaştırmak adına kargo taşımacılığına öncelik vermek istediklerini söyleyen Kozuova, bu kapsamda Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın tren yolu bağlantısının yapılacağını ve Mersin limanı ile entegre hizmet vereceğini belirtti. Süleyman Kozuova bu sayede bölgenin lojistik imkanlarını daha da güçlendireceklerini vurguladı.

Çukurova Bölgesel Havalimanı’nın üst yapısı için 30 aylık bir süre öngördüklerini ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın projenin hızlıca bitirilmesi çağrısı nedeniyle çalışmaları 2022 yılının üçüncü çeyreğine yetiştirmeyi hedefl ediklerini belirten Süleyman Kozuova, “Vatandaşlarımıza bir an önce hizmet verilmesi adına var gücümüzle çalışıyoruz. Havalimanımız hizmete girdiğinde bölgenin ticareti artacak, turizmi katlanacak” diye konuştu. Kozuova, Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda hem Ortadoğu hem de Körfez ülkelerine direkt uçuşların yapılacağını belirtti.

“Yol bağlantıları üstyapı ile eş zamanlı yapılsın”



MTSO Başkanı Ayhan Kızıltan ise yatırımın tamamlanmasının kent, bölge ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayacağına dikkat çektir. Kızıltan, “Kozuova Grubu’nun üst yapı inşaatını süratle devam edip tamamlanacağına inancımız tam. Ancak yapılacak hem karayolu hem de demiryolu bağlantısının havalimanı yatırımıyla eş zamanlı başlayıp tamamlanması önemli. Hatta bağlantı yolunun havalimanı inşaatından önce tamamlanması gerekir” şeklinde konuştu.