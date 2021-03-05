Çukurova Teknokent 20 yıllık enerjisini GES’le karşılayacak

Eray ŞEN

ADANA - Çukurova Teknokent Genel Müdürü Osman Kara’nın başında bulunduğu ekip tarafından hazırlanan proje, Teknokent’e ait atıl bir arazide hayata geçirilecek.

Osman Kara, projenin yaklaşık 9 bin 500 metrekarelik alanda hayata geçirileceğini belirterek, “Daha önceden burada hafriyat maksatlı toprak alınmış ve bu nedenle bir yar oluşmuştu. Çok çirkin bir görüntüsü vardı. Hem bu görüntüyü ortadan kaldıralım, hem de pozitif anlamda katma değere dönüştürelim diye böyle bir proje geliştirme fikri ortaya çıktı. Mühendis olmam ve bu konuda bir miktar teknik bilgiye sahip olmam dolayısıyla bu fikri projeye dönüştürdük” dedi. Kara, kuracakları 1.6 MW’lik güneş enerji sistemi ile yıllık en az 3 milyon kilovatsaat enerji üretimi hedefl ediklerini açıklayarak, “Teknokent’in son beş yıllık gelişimine bakarak, aynı hızda gittiğini düşünerek, 20 yıllık enerji ihtiyacını tamamen karşılamış olacağız” diye konuştu.

En çok kullanılan güneş enerjisi sistemlerinden ‘underground’ denilen toprak üstü uygulamalarda ‘240-260’lık paneller ile 1 MW için 20 bin metrekare üzerinde alan ihtiyacı olduğunu aktaran Kara, şöyle devam etti: “Günümüzde kullanılan 445’lik paneller ile ihtiyaç duyulan alan 16-17 bin metrekarelere düştü. Hem daha verimli, hem yer kazanımı sağlıyor. Ayrıca, en verimli sistemler şev (zemin yüzeyinin yatayla yaptığı açı) olarak 28-32 derece içerisinde kurgulanıyor. Biz şev bölümünü bu sisteme uygun hale getirdik. Alanda 30-32 derece arasında bir meyil var ve yaptığımız modellemelerle 1.6 MW’ye kadar çıkabileceğimizi öngördük.”

“Enerjide verimliliği hava sirkülasyonuyla sağlayacağız”



Hazırladıkları sistemde normalde bu miktarda enerji için gereken alan ihtiyacının üçte bir azaldığına dikkat çeken Kara, “Panellerdeki ısı da çok önemli. Çukurova’da yazın çok sıcak olduğu için panellerin ısısının belirli bir sıcaklığın üzerine çıkmaması lazım, aksi takdirde enerji verimliliği düşüyor. Bu da 60 derecenin üzeri. Burada doğal klima yöntemi de diyebileceğimiz, hava sirkülasyon sistemini modelleyerek, sıcaklığın 60 derece ve üzerine çıkmayacağı şekilde bir tasarım yaptık. Böylelikle enerji kaybını önleyeceğiz” dedi.

“Projeyi hazırlayarak 1,2 milyon liralık maliyeti düşürdük”



Pandeminin etkilerine bağlı olmakla birlikte yaz başında sistemi devreye almayı planladıklarını kaydeden Kara, “Böyle bir yatırımın maliyeti aşağı yukarı 1-1,2 milyon dolar arasında ancak kendimiz hazırladığımız için maliyet çok daha aşağıda olacak. Uygulamada kaliteden ve sistem tasarımından ödün vermeyeceğiz” ifadesini kullandı. Kara, benzer bir uygulamayı Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nde yapmak için protokol imzaladıklarını, orada da 1 megavatlık bir sistemi de kuracaklarını sözlerine ekledi.