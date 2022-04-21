Çukurova Teknokent’te üretilen süs bitkileri Ikea’da satılacak

Eray ŞEN



ADANA - Çukurova Teknokent Genel Müdürü Osman Kara, Tarım İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi kapsamında, YK Flowers şirketinin girişimci sermayesi ile süs bitkileri üreteceklerini ve bu süs bitkilerinin, global mobilya şirketi İkea’da satışa sunulacağını dile getirdi. Kara, ortaklık yaptıkları YK Flowers ile İkea arasında imzalanan 3 yıllık protokolün yaklaşık 15 milyon Euro’luk tedarik içerdiğini açıkladı.

Çukurova Teknokent olarak ‘tarım’, ‘sağlık’, ‘dijital dönüşüm ve yaratıcı sektörler’ olmak üzere üç temel alanda projeler geliştirdiklerini belirten Osman Kara, “İlk başta Çukurova Teknokent Tarım ve İnovasyon ve Mükemmeliyet Merkezi Projesi’ni oluşturduk, 70 bin metrekareden fazla yerleşkesi ve 70 bin metrekare uygulama alanı olan bir proje. Projenin; bitki bilimi, hayvancılık, gıda güvenliği sertifikasyon ve analiz, tıbbi aromatik bitkiler ve uçucu yağ teknolojileri olarak dört alt modülü var. Bunlardan bitki bilimi, süs bitkileri ve biyoteknoloji merkezi modülünü uygulamaya geçirdik” dedi.

“60 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz”

2021 yılı Ağustos ayında özel sektör girişim sermayesi ile Teknokent arasında ortak girişim ile iki fazdan oluşan yaklaşık 40 milyon liralık bir yatırım yapıldığını anlatan Osman Kara, “İlk fazı 2021 yılı Eylül ayında başladı ve bu yıl haziranda devreye girmesini bekliyoruz. Yaklaşık 20 milyon liralık bir yatırımla bu işe başlanacak. İkinci aşamayı 2023-2025 yılları arasında faaliyete geçirmiş olacağız” bilgisini verdi. Kara, projenin hedefleri hakkında şunları söyledi: “Amacımız Türkiye’de süs bitkileri sektöründe kaliteli fide ihtiyacını ve süs bitkilerinin doku kültürü ve biyoteknolojik yöntemlerle üretimini sağlamak, sektörün hizmetine sunmak. Bu işi önümüzdeki 10 yılda 500 bin metrekare sözleşmeli tarım kapasitesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Kırsala yönelik projelendirmeyi ön planda tutuyoruz ve 18 yaş grubunun, kadın girişimci ve üreticilerin sözleşmeli tarım ile ekonomik refahını yükseltmeyi hedefliyoruz. Burada üretilen fide ve ürünleri sadece yurtiçine değil yurtdışına ihraç hedefimiz de var. 2020-2021 verilerine göre yaklaşık 60 milyon dolarlık süs bitkisi ithalatının önüne geçmeyi hedefliyoruz.”

Projede YK Flowers şirketi ile ortak girişimci olarak birlikte çalıştıklarını vurgulayan Osman Kara, “Onlar özel sektör girişim sermayesi, biz de hem teknolojik imkanları hem know-how’ları onlarla paylaşıyoruz” diye konuştu. YK Flowers’ın İkea ile ortaklık yaptığını dile getiren Kara, “Burada üreteceğimiz fide ve diğer ürünlerin ihracatını sağlayacak üç yıllık alım protokolü imzalanmış durumda. İkea’nın Çukurova’da bir tür tedarikçisi olacağız. Üç yılda 15 milyon Euro’luk tedarik yapılacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı.

“Köy çocuklarını teknoloji ile tanıştıracağız”

Çukurova Teknokent’in diğer çalışmalarına da değinen Osman Kara, kırsalda yaşayanları teknoloji ile tanıştırmak amacıyla ‘Tekno-tır’ projesi hazırladıklarını söyledi. Kara, “Teknoloji ile ilgili yetersizliğin olduğu kırsal alanda çocuklara, gençlere, insanlara teknolojiyi anlatmak istiyoruz. Tırda sanal gözlüklü bilgisayarlar, motion chapter’lar, uzay astronot elbiseleri, robot deneyimleri gibi teknolojik vizyonu geliştirmeye dönük ekipman bulunacak ve bir tür eğitim işlevi görecek. Şu anda projelendiriyoruz, bu yıl içerisinde aktif hale getirmeye çalışacağız ama finansal sorunları aşmaya çalışıyoruz, sponsor arıyoruz” diye konuştu.