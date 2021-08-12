Çukurova Üniversitesi çiftçilerle işbirliği başlattı

ADANA - Çukurova Üniversitesi’nin (ÇÜ) bilgi birikiminin bölge çiftçisine aktarılması konusunda atılacak adımlarla ilgili yol haritası belirlendi. Konuyla ilgili ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’in ev sahipliğinde yapılan toplantıda akademisyenler, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ve birlik yöneticileri bir araya geldi. ÇÜ Kayıkhane tesislerindeki toplantıda konuşan Rektör Tuncel gıda güvenliğinin, pandemi döneminde her zamankinden daha fazla stratejik öneme sahip olduğuna dikkat çekti. Tuncel, üniversite-tarım işbirliği çerçevesinde bölge çiftçilerinin ihtiyacına yönelik geliştirilecek yol haritasının çıkartılması konusunda Tarım ve Orman Bakanlığı ve ilgili kamu kurumları ile eşgüdüm içerisinde atılacak adımlarla ilgili süreci başlattıklarını belirtti. Özellikle, iklim değişikliği dahil olmak üzere bitkisel üretim konusunda çiftçilerimizin sorunlarına yönelik bir toplantıya ÇÜ’nün ev sahipliği yapacağını ifade eden Prof. Dr. Tuncel, şunları söyledi: “Sanayide olduğu gibi üniversite-tarım işbirliğini de kurumsal bir yapıya oturtarak çiftçilerimizle olan işbirliğimizi sürekli hale getirmemiz gerekiyor, çözüm odaklı tematik toplantılarla çiftçilerimizin sorunlarını çözebilmek için Ziraat Fakültemizin bilgi ve tecrübesi ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğini alarak somut adımlar atmak istiyoruz. Bundan sonra yapacağımız toplantılarımızda bu yönde eylem planlarımızı tüm paydaşlarımızla hep birlikte belirleyeceğiz.

“ÇÜ ile işbirliğini çok önemsiyoruz”

Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru da ÇÜ ile tarım camiasının ortaklaşa projeler üretmesini çok önemsediklerini ifade etti. Çukurova tarımını daha ileriye götürmek için işbirliği yapılmasının gerekliliğini vurgulayan Doğru, “ÇÜ ile yapacağımız işbirliğinden en karlı çıkacak olan bizleriz, yani üreticiler. Özellikle küresel ısınma ile daha da önemi artan sulama, pandemi ile ortaya çıkan güvenli gıda konusunda bilimsel yaklaşıma çok ihtiyacımız var. Akademisyenlerimizin yönlendirmesiyle bu sorunların üstesinden geleceğimize inanıyoruz” diye konuştu.

Paketleme tesislerinde pilot eğitim yapılacak

Toplantıda Çukurovalı çiftçiler ve akademisyenler söz alarak tarım, tarım politikası, özel teşebbüs, çiftçi yönetimi, kamu, sulama, hassas tarım, sivil toplum ve ürün deseni konularında görüş alışverişinde bulundu. Sorunlar ise bitki besleme, gübreleme, organik tarım, pazarlama ve ihracat, kooperatifleşme, bitki koruma ve eğitim ana başlıkları altında listelendi. Öncelikle, elçiler de dahil üretim aşamasında yer alan tüm çalışanlara eğitim verilmesi kararlaştırılırken, ilk olarak Adana’da hizmet veren ve kısa vadede belirlenecek 3 paketleme tesisinde pilot eğitim uygulamalarına başlanması planladı. Eğitimlerde, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenlerinin yanı sıra, psikolog ve halk sağlığı uzmanlarının da yer alması öngörüldü.