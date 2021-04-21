Çukurova Üniversitesi, NATO için radyolojik saldırıya karşı dozimetre üretti

ADANA - Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) NATO’ya, radyolojik saldırılara karşı dozimetre geliştirdi. NATO destekli Uluslararası Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (CBRN) ajanlarına karşı savunma projesi ve yeni buluşlar hakkında yapılan tanıtım toplantısında radyolojik terörizmle ilgili dozimetre geliştirme çalışmaları ve üstün özelliklere sahip dozimetrik malzemeler tanıtıldı.



Toplantıya ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süha Berberoğlu, Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faruk Karadağ ve projede yer alan araştırmacılar katıldı. Projenin yürütücülüğünü üstlenen Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Yeğingil, Belçika’da NATO’nun barış ve güvenlik için bilim programını, SPS ileri teknolojilerini, CBRN ajanlara karşı korunma konularıyla ilgili projeleri desteklediğini ifade etti. Yeğingil, NATO’nun SPS projelerinin, NATO ortak ülkelerinin bilimsel ortam ve aktivitelerinin son teknolojinin gereksinimine uygun aletlerin satın alınmasına katkı sağlayarak, araştırma laboratuvarlarını ve genç bilim insanlarını fonlayarak desteklediklerini söyledi. ÇÜ Fizik Bölümü olarak yer aldıkları projenin üç yıl için desteklendiğini ifade eden Yeğingil, çok uluslu projeyle ilgili şu şekilde konuştu: “Radyolojik Acil Durumda Maruz Kalınan Dozun ve Radyoaktif Kaynağın Cinsinin Belirlenmesi adlı bu projenin toplam uluslararası çalışma grubu sayısı sekiz. Bu gruplar NATO ülkelerine (Türkiye, ABD, Polonya) ve NATO ortak ülkelerine (İsrail, Ukrayna, Yeni Zelanda) ait enstitülerden. Projenin ana amacı, radyoaktif maddelerin kullanıldığı beklenmedik bir saldırı karşısında halkın önceden üzerlerinde taşıyabileceği şekilde tasarlanmış dozimetreleri geliştirmek ve bu dozimetrelerle, saldırı sırasında kişinin maruz kaldığı dozu belirlemek; aynı zamanda radyoaktivitenin cinsine karar vermek. Böylece beklenmedik bir felaket sırasında hastanelerdeki triaja yardımcı olmak.”



Yeğingil, yarısına gelinen projede ÇÜ grubu tarafından bulunan yeni dozimetrik malzemelerin bütün dünyada kliniklerde tedavi sırasında ve kişisel dozimetre olarak yaygın olarak kullanılan ticari dozimetrelerden daha güçlü ve dozimetrik lüminesans karakteristiklerinin de çok üstün malzemeler olarak rapor edildiğini dile getirdi. Yeğingil, “Yapılan çalışmalarla ilgili Q1 dergilerinde çok sayıda yayın yapıldı” dedi.