Çukurova Üniversitesi yeni nesil teknolojilere odaklanacak

Eray ŞEN

ADANA - Çukurova Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nin (TEKNOKENT) ÇÜ’nün sanayi ile ortak çalışmasında anahtar role sahip olduğuna dikkat çeken Tuncel,“Sratejik yol haritamız bölgesel ve ülkesel öncelikleri de gözeterek sağlık, enerji ve imalat sanayi, yazılım, akıllı tarım, tarımsal biyoteknoloji, enerji ve elektrikli araçlar gibi inovasyon temelli yeni nesil teknolojilere odaklanmak olacak. Bu konuda genel politikamız, sınırlı araştırma kaynaklarımızı akademik performansa bağlı kullanarak, nitelikli yayın ve proje üreten akademisyenlerimize öncelik vermek” diye konuştu.



ÇÜ’nün Yükseköğretim Kurulu’nun “Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi” kapsamında aday araştırma üniversitesi ve uluslararasılaşmada belirlenen pilot devlet üniversiteleri arasında bulunduğunu hatırlatan Tuncel, ayrıca Türkiye’nin en iyi 15 devlet üniversitesi ve dünyadaki en iyi 1000 üniversite arasında yer aldıklarını belirtti. Tuncel, şöyle devam etti: “Hedefim daha rekabetçi bir üniversite yaratmak. Başarı topyekûn gayret gerektirir. Önemli bir akademik potansiyelimiz var, kısa vadede her alanda Türkiye’nin ilk on üniversitesi arasında yer aldıktan sonra daha üst sıralara taşıyacak adımları atacağız. Üreten araştırmacılar desteklenecek, dolayısıyla rekabet üniversite içinden başlayacak.”



“İnsan odaklı çözümler üreteceğiz”



Üniversitelerin sadece araştırma ve eğitim değil aynı zamanda sanat, kültür, farkındalık hizmeti gibi sosyal sorumluluk çalışmalarıyla toplumu aydınlatma misyonuna sahip olduğunu belirten Tuncel, şunları söyledi: “Bu konuda işbirlikleri çok önemli, üniversite sanayi işbirliği kadar farklı sektörlerle de birlikte çalışmamız lazım. Bunun için farklı sektörlerle işbirliği platformları kuruyoruz; o alandaki tüm aktörleri dahil edeceğiz ve ilgili akademisyenlerimiz ile birlikte çalışarak insan odaklı çözümler üreteceğiz”

ABD’de tıp alanında ödül aldı



14 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Çukurova Üniversitesi Rektörü olarak görev yapan Prof. Dr. Meryem Tuncel, ÇÜ’nün Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, ABD’ye giderek önemli başarılara imza atmış bir bilim insanı. ABD’de dahiliye ve böbrek hastalıkları konusunda ihtisas yapan Tuncel, ‘dalında mükemmelliği yakalamış’ tıp fakültesi profesörlerine verilen ‘Endowed Chair Ödülü’ aldı. Tuncel’in aldığı ödül üniversitesine 1 milyon dolar bağışlanmasını sağladı. Osmaniye’nin Kadirli ilçesi doğumlu olan Tuncel, yaklaşık 7 ay önce Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile memleketinin en büyük üniversitelerinin birinin rektörlüğüne getirildi.