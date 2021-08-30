Çukurova Üniversitesi’nin bilgi ve teknolojisi tarımda kullanılacak

Eray ŞEN

ADANA - Adana Çiftçiler Birliği ile Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) arasında başlatılan işbirliği kapsamında, üniversitenin bilgi birikimi ve teknolojisi, tarım sektörünün gelişmesinde kullanılacak. Her iki tarafın temsilcileri ve kamudan ilgili kurumların yöneticilerinin katılımıyla bitki koruma, planlı üretim ve sulama konularında çalışma grupları kuruldu. Bitki koruma ve planlı üretimle ilgili ilk toplantılar yapıldı.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Çukurova Üniversitesi ile başlatılan işbirliğinin bölge ve ülke tarımına sağlayacağı katkıları anlattı. Sürecin, ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’in Çiftçiler Birliği’ne yaptığı ziyarette başladığını belirten Doğru, “Sayın Rektörümüz çalışma grupları oluşturularak, ortaya çıkacak raporları kendisinin de en yüksek makamlara ileteceğini söylemişti” dedi. İlk toplantıyı üniversitede yaptıklarını açıklayan Doğru, “Hem bölgemiz hem Türkiye açısından tarımda önemli olan üç ana başlığı; bitki koruma, sulama ve planlı üretim olarak belirledik. Üniversitemizden, kamuda ilgili kişilerden ve çiftçilerimizden çalışma grupları oluşturduk. Bitki koruma ve planlı üretim grupları ilk toplantılarını yaptılar, çok da verimli geçti” dedi. Doğru, önceliklerinin ‘sorunların tespiti ve çözüm önerileri’olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de sorunu tespit etmek kolay, önemli olan çözüm bulabilmek. Konuya vakıf, işin içinde olan kamu idarecilerinin, çiftçilerimizin ve üniversiteden uzmanların katıldığı toplantıda, sorunlara çok güzel, pratik çözümler de önerildi” diye konuştu.

Çalışma gruplarının hazırlayacağı raporların 23 Eylül’de Adana Çiftçiler Birliği’nin ev sahipliğinde yapılacak toplantı ile kamuoyuna duyurulacağını bildiren Doğru, “Çözüm önerilerini içeren raporu, siyasilerimize ve karar verici mekanizmaya ulaştıracağız. Bu çalışma ile üniversitemiz ve tarım kesimi arasındaki bağ, daha da güçlenecek” dedi.

Çukurova Teknokent devreye girecek

Mutlu Doğru, işbirliğinin Çukurova Teknokent çatısı altında da devam edeceğini açıklayarak, şu bilgileri verdi: “İlk etapta tarım analiz laboratuvarı konuşuldu. Ayrıca Üniversite-Tarım İşbirliği Konseyi oluşturmak ve bu çatı altında düzenli toplantılar yapmak da gündemimizde. Üniversitemiz sadece eğitim öğretim yeri değil, aynı zamanda bilim yuvası. Dünyayı takip eden hocalarımız, profesörlerimiz var, çeşitli projeler yapılıyor. Üniversite ile bağımız güçlü olmayınca, bu projelerden, dünyadaki araştırmalardan haberimiz olmuyordu. Şimdi bu bağı ne kadar güçlendirirsek, tarım kesimine faydası çok daha fazla olacaktır.

Tarıma yönelik Ar-Ge için fon planlanıyor

ÇÜ ile birlikte bölge tarımına yönelik Ar-Ge’ler için fon yaratmanın da gündemlerinde olduğunu aktaran Doğru, şunları kaydetti: “Nasıl fon yaratabiliriz, nerelerden kaynak aktarabiliriz ki üniversitedeki hocalarımızla Ar-Ge çalışmalarını yapalım. Bölgemize, Adana’ya, Çukurova’ya özgü araştırmalar yapalım, yeni cins araştırmaları, yeni tohum çeşitleri deneyelim, narenciye koleksiyon bahçesi kuralım ve bu bahçede yeni cinsleri deneyelim. İsteyen üretici gelsin burada bunları görsün, böyle bir düşüncemiz de var. Bunların hepsinin önce bölge çitçisine ama aslında Türk tarımına çok büyük katkılar gereceğini düşünüyorum. Bu bir başlangıç, sonuçlarını almaya çok yakın zamanda başlayacağız. Sayın Rektörümüz bu konuda çok heyecanlı ve tarımı çok ilgisi var, bu durum Adana ve Türk tarımı için bir şanstır. Ziraat Fakültesi DekanımızSayın Prof. Dr. Salih Kafkas’ın da üniversite ile bağımızın güçlenmesinde önemli katkısı oldu. Çiftçi kesimi olarak bu çalışmalardan çok ümitliyiz ve önemli neticeler bekliyoruz.”

“İşbirliğini kurumsal bir yapıya oturtmak istiyoruz”

Üniversite-tarım işbirliğini kurumsal bir yapıya oturtarak çiftçilerle birlikte çalışmayı sürekli hale getirmek istediklerini belirten ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Tuncel, “Çözüm odaklı tematik toplantılarla çiftçilerimizin sorunlarını çözmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda Ziraat Fakültemizin bilgi ve tecrübesi ile Tarım ve Orman Bakanlığımızın desteğini alarak somut adımlar atmak istiyoruz. Bu yönde eylem planlarımızı tüm paydaşlarımızla hep birlikte belirleyeceğiz” dedi.