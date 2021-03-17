Çukurova Yatırım Platformu, inovatif iş fikirlerini finanse edecek

ADANA - GED Başkanı Esra Özden, yatırımcı iş insanlarından oluşan platformun, inovatif iş fikri olan girişimcilerin finans ihtiyacını karşılayacağını söyledi. Özden, inovatif girişimcilik eğitimleri, mentor ve melek yatırımcı yetiştirme eğitimlerinin ardından ekosistemin önemli halkalarından biri olan finansal desteği sağlayacak güçlü bir yatırım fonunu ortaya çıkaracak platforma iş çevrelerinin yoğun bir ilgi gösterdiğini söyledi. Bölgede çok sayıda inovatif iş fikri olan girişimcilerle uzun süredir çalıştıklarını belirten Özden Şöyle devam etti: “Süreç içerisinde onları inovatif girişimcilik eğitimleri ve uzmanlık alanlarına göre mentörlerle buluşturduk. Ayrıca bölgede ilk kez Çukurova Kalkınma Ajansı’nın (ÇKA) proje desteğiyle ‘Melek Yatırımcılık Eğitimi’ verdik. Gerek mentor gerekse melek yatırımcı havuzuna sahip olduk. Başta bu havuzda yer alan melek yatırımcılarımız ve GED yöneticilerimiz olmak üzere görüşme yaptığımız birçok iş insanının da katılımıyla Çukurova Yatırım Platformu’nu kurmuş olduk. Gelecekte girişim sermayesi fonuna dönüşecek bu platform, inovatif girişimcilerimiz ve start-up'larımızın finansa erişimlerinde önemli bir yapı olacak.”



Platform kurma sürecinde ulusal ve uluslararası ilgili kuruluşlarla görüşmeler yaptıklarını, Çukurova’da kurdukları platformun bu kuruluşlarla da işbirliği yapacağını belirten Esra Özden, “Sürdürülebilir bir girişimcilik ekosisteminde yatırım fonları büyük önem taşıyor. Ancak başarı, bünyesinde inovatif girişimcisi, mentörleri bulunan yapılardan çıkıyor. GED olarak uzun bir döneme dayanan birikim ve network'ümüze yatırım platformunu da ekledik. Bu yapıya hem inovatif girişimcilerimizi hem de yatırımcılarımızı bekliyoruz” diye konuştu.



Mevduatlar üretime yönelecek



Ülke ekonomisine potansiyeli paralelinde ekonomik değer kazandırması beklenen Çukurova’nın yenilikçi ürün ve markalarla geleceğe hazırlanması gerektiğini kaydeden Özden, “Yenilikçi girişimcilerimizin iş fikirlerinin bu bölgede hayata geçirilmeleri, burada markalaşmaları çok önemli. Mevduatlardaki birikimin bir bölümünü kurduğumuz Çukurova Yatırım Platformu’yla üretime çekmeyi hedefl iyoruz. Platformumuza başta çiftçilerimiz, sanayicilerimiz, profesyonel yöneticilerimiz olmak üzere her kesimden ilgi var” ifadesini kullandı.