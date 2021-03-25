Çukurovalı gazetecilerden Konukoğlu’na onur ödülü

GAZİANTEP - ÇGC Başkanı Cafer Esendemir, Başkan Yardımcısı Yasemin Atasoy ile Yönetim Kurulu Üyeleri Vahap Ünkat ve Mustafa Akköse, SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'nu ziyaret ederek ‘ÇGC Onur Ödülü’nü takdim etti. Esendemir, Çukurova’ya gerçekleştirilen SANKO yatırımları, SANKO'nun pandemi sürecindeki yardım, paylaşım, moral ve örnek tutumu, yerel basına yakınlık ve desteğinden dolayı ÇGC Onur Ödülü'nün Abdulkadir Konukoğlu'na takdim edilmesini oybirliğiyle kararlaştırdıklarını ifade etti. SANKO’nun ÇGC Onur Ödülü’ne layık görülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Konukoğlu ise pandemiyle mücadelede toplumsal dayanışmanın önemine değinerek, “Ülkemiz ve milletimiz varsa biz de varız. Bu bizim kurucu felsefemiz” ifadelerini kullandı.