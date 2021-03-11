Çukurova'nın yerel kalkınmasına 1,5 milyon liralık teknik destek

ADANA - ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, program ile kamu kurum ve kuruluşları, birlikler, kooperatifl er, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketlerinin destekleneceğini açıkladı.



Programın yıl sonun kadar devam edeceğini belirten Üger, program kapsamında her destek için ajans tarafından belirlenen başvuru tarihlerini şöyle açıkladı: “2.dönem (Mart-Nisan ) elektronik başvuru 22 Nisan 2021 taahhütname gönderimi 30 Nisan 2021 olarak belirlendi. 3. dönem (Mayıs-Haziran) elektronik başvuru 23 Haziran 2021, taahhütname gönderimi 30 Haziran 2021, 4.dönem (Temmuz-Ağustos) elektronik başvuru 23 Ağustos 2021 taahhütname gönderimi 31 Ağustos 2021 olacak. 5.dönem (Eylül-Ekim) elektronik başvuru 21 Ekim 2021 taahhütname gönderimi 28 Ekim 2021, 6. dönem (Kasım-Aralık) elektronik başvuru 24 Aralık 2021, taahhütname gönderimi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi.”