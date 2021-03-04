Çukurova’ya 100 milyon liralık yatırım desteği

ADANA - “Yenilik ve Verimlilik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” ve “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı” başlıklarında ilan edilen iki mali destek programının toplam bütçesi 30 milyon TL olacak. Programlar ile ilgili açıklamalarda bulunan ÇKA Genel Sekreteri Savaş Ülger, “Ajansımızın, 2021 yılı içinde yürüteceği mali ve teknik destek programları ile Çukurova Bölgesi’nde toplam 100 milyon TL yatırım yapılacak. Ajansımızın sağlayacağı toplam hibe miktarı ise 63 milyon TL’dir. Programların ilk ayağı bölge kalkınması sürecinde öncelikli olarak görülen konulara büyük katkılar sunacak 30 milyon TL bütçeli iki mali destek programını ilan ettik” diye konuştu.



Ülger, toplam bütçesi 15 milyon TL olan “Turizmde Destinasyon Yönetimi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”nın bölgede toplam turizm gelirlerinin artırılması amacıyla, turizm destinasyonlarında turizm altyapılarının güçlendirecek yatırımları destekleyeceğini belirtti. Ülger, “Programın uygun başvuru sahipleri, kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardır. Projelerin destek miktarı asgari 500 bin TL, azami ise 2,5 milyon TL’dir” dedi.