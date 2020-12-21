Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

NECATİ TUZCU-RİZE

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ağabeyi Hasan Erdoğan’ın oğlu Ahmet Erdoğan (73), koronavirüs sebebi ile geçtiğimiz günlerde tedavi altına alındığı Kocaeli Devlet Hastanesi’nde dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ahmet Erdoğan’ın (73) cenazesi hastanede yapılan işlemlerinin ardından cenaze aracı ile Sabiha Gökçen Havalimanına ardından sabah saat 5:20 uçağıyla Trabzon’a ve daha sonra ise memleketi Rize’nin Güneysu İlçesi Dumankaya Köyü’ne getirildi. Ahmet Erdoğan'ın cenazesi, yakınları tarafından Trabzon Havalimanı'ndan alınarak karayoluyla Rize'nin Güneysu ilçesine bağlı Dumankaya köyüne getirilerek defnedildi.

Rize Müftüsü Naci Çakmakçı'nın kıldırdığı cenaze namazına, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, Ahmet Erdoğan'ın çocukları İzzet, Deniz ve Mehmet Erdoğan ile bazı yakınlarının yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Vali Vekili Gülhani Ozan Sarı, Rize İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, Güneysu Kaymakamı Arif Oltulu, Güneysu Belediye Başkanı Rıfat Özer katıldı. Rize Valisi Kemal Çeber ise Kovid-19 tedavisi gördüğü için cenazeye katılamadı.