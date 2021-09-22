Cyber Defense, firmaları sahte tıklamalı reklam tuzağından koruyacak  

Şirin ÇAVUŞ

MERSİN - Türkiye’de yaklaşık 1 milyon kullanıcının tercih ettiği Google ADS’de korsan tıklanmaların önüne geçmek için Ar-Ge çalışmaları yürüten Cyber Defense, muypil.com projesini geliştirdi. Artan reklam bütçelerinin bilgisayar korsanlarının iştahını kabarttığını söyleyen şirket kurucusu ve ortağı Denizkan Erdoğan, “Korsanlar, telefon, tablet veya bilgisayarlarının IP adreslerini sürekli olarak değiştirerek reklamlara amansızca tıklıyorlar. Bunu alışkanlık haline getirmiş olan bilgisayar korsanları her gün ekonomimizi milyonlarca lira zarara uğratarak birçok mağduriyete yol açıyor” dedi.

“Her cihaz için bir kimlik oluşturduk”

Erdoğan, inceledikleri veri ve ekran görüntülerine göre bazı reklamların hiç gösterim almamasına rağmen yüzlerce tıklanma aldığına ve ücretlendirildiğine tanık olduklarını, yapılan itirazların sonuçsuz kalabildiğini ifade etti. Erdoğan, internette dolaşan her cihaz için ayrı bir kimlik numarası oluşturduklarını, Device Fingerprint veya Browser Fingerprint adı verilen bu teknoloji sayesinde, bilgisayar, telefon veya tabletler IP adreslerini, tarayıcılarını veya diğer tüm bilgilerini değiştirse de kimlik numarası üzerinden faaliyeti tespit edebildiklerini söyledi.

Tespit edilen korsan cihazların mevcut ve gelecekte kullanabileceği IP adresleri bloke edilerek reklamların bu kullanıcılardan gizlendiğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti: “muypil.com teknolojisiyle reklama tıklayan bir cihazın, IP adresi, marka ve modeli, kullandığı tarayıcı, bot ve VPN kontrolü, ses kartı, ekran kartı, işletim sistemi, HTML ve CSS özellikleri, cihaz font türleri, ekran boyutları ve çözünürlük bilgileri gibi çok kapsamlı bilgileri matematiksel ve bilimsel metotlar ile kimlik numarasına dönüştürebiliyoruz.”

Uygulama ile global pazara açılacak

Şirket Ceo’su ve ortağı Samer Lahluh yakın bir tarihte App Store, Google Play Store ve App Gallery’de yer alacaklarını, uluslararası pazara açılmayı hedefl ediklerini söyledi. Lahluh, projenin dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılmasıyla, ülkemize teknoloji alanında döviz girdisi sağlayacaklarının altını çizdi.

“muypil.com yüzde 70 tasarruf sağlıyor”

Şirketin Satış ve Pazarlama Birimi Yöneticisi Marwah Kahil ise artan bir talep ile karşı karşıya olduklarını ve ülke genelinde özellikle hizmet sektöründe yer alan esnafın yoğun ilgisine yetişmekte zorlandıklarını bildirdi. Kahil, Google Ads sisteminde aylık 1.000 TL ve üzerinde reklam veren herkesin bu sistemi kullanmasını gerektiğini belirterek, muypil. com’u kullananların reklam bütçelerinde %70’e varan tasarruf elde edebildiğini bildirdi. Google ADS hesaplarında ortalama dönüşüm oranlarının %15-25 aralığında olduğunu belirten Kahil, Muypil.com’a entegre bir Google ADS hesabının dönüşüm oranlarında ve anahtar kelime kalite puanların da ciddi bir artış olduğunu sözlerine ekledi.