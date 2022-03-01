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Dalaman Tarım İşletmesi portakal satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü portakal satış ihalesi düzenleyecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne bağlı Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü portakal satış ihalesi düzenleyecek.

İşletme'nin 2022 yılı üretimi tahmini 3.490 ton Valencia cinsi portakal partiler halinde satılacak. İhale 10 Mart 2022 Perşembe günü saat 14.00’te Dalaman Tarım İşletmesi ihale salonunda yapılacak.

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