Dalko, kaliteli su ürünlerini yurtiçinde ulaşılabilir kılmaya odaklandı

Duygu GÖKSU

İZMİR - Türkiye’nin en büyük dalyancılık sistemiyle yürütülen su ürünleri kooperatifi olan S.S. Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi, kefal çeşitleri, balık yumurtası ve mavi yengeç ürünlerini önce Türk halkına ulaştırmayı, ihtiyaç fazlasını ise katma değerli olarak ihraç ederek ülkeye döviz girdisi sağlamayı hedefliyor. S.S. DalkoDalyan Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Arif Yalılı, bugün hala doğal deniz ürünlerinin kooperatifler sayesinde uygun fiyata ulaşılabilir olduğunu belirtirken, diğer kooperatiflerin de Dalko kadar büyümesi için her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Balık miktarını artırmak üzere yaptıkları çalışmalar sonucu ciddi oranda artış olduğunu ifade eden Yalılı, “Önceliğimiz ülkemiz insanına ucuz ve kaliteli doğal balık ve deniz ürünleri yedirmek. Dalyancılıkta kullandığımız kafes tellerin göz genişliğini 3,5 santimetreye çıkartan tek kooperatifiz. Büyüterek 200 ve 250 gram balıkların buradan geçirmeyi hedefledik ve hedefimize ulaştık. 2019 yılında 400 bin kilogram için kiralama yaptık, bu rakamın üzerine çıkınca ceza uygulandı, ancak biz tutulmaması gereken balıkları tutmuyoruz. Her geçen yıl balık miktarını artırıyoruz. Rakamlar yaklaşık 800 bin kilograma ulaşıyor. Büyük kısmını Muğla’da bulunan 8 satış yerimizde halka ulaştırıyor ve firmalar aracılığıyla Türkiye’nin birçok iline gönderiyoruz. 200 bin kg civarında balığı da Mersin ve Antakya üzerinden Arap ülkelerine gönderiyoruz” diye konuştu.

“Turistler mavi yengeci görmeye geliyor”

Günlük yaklaşık 5 bin turist ziyareti ile Dalyan’ın günübirlik turizmin merkezi olduğunu ve mavi yengecin büyük ilgi gördüğünü söyleyen Yalılı, “Mavi yengeç ve carettaları görmeye gelen çok sayıda turist var. Kooperatifin merkezindeki havuzlarda canlı mavi yengeci görebiliyorlar. Ayrıca, mavi yengeci hazırlayarak yenecek halde, gelen misafirlerimize sunuyoruz. Ciddi bir ekonomik katkı sağlanıyor. Yengeç, burada katma değere dönüşüyor. Personel giderlerimizle beraber, devlete 3 milyon TL’lik vergi ödüyoruz. Türkiye’de başka böyle bir kooperatif yok” dedi.

İtalya ve Amerika’dan ciddi talep var

Kooperatifin mumlu ve mumsuz botarga ile havyar üretiminin artarak devam ettiğini belirten Yalılı, “Son yıllarda başladığımız botarganın öğütülmüşü var, botargayı kristal toz haline getirip o şekilde sunuyoruz. İtalya ve Amerika’dan bu ürüne de ciddi talepler var. Daha önce küçük rakamlarla, ihracatçı firmalar üzerinden gönderiyorduk. 2001 yılında yapılan bir yarışmada, balık yumurtasıyla ilgili dünya birincilik ödülümüz var. İtalya ve Amerika’ya değerli ve pahalı bir ürün olduğu için çok fazla olmasa da yaklaşık 5 ton civarında gönderiyoruz. Önceliğimiz ise her zaman ülke insanımızın bu ürünleri tüketebilmesi” ifadelerini kullandı.

Balık yumurtalarının onlinesatışını yapabilecekleri bir internet sayfası açtıklarını ifade eden Yalılı, kooperatif olarak birçok bölgede satış yeri açarak ve tüketmek isteyen herkese bu ürünleri ulaştırmak istediklerini belirtti. Geçtiğimiz günlerde birçok su ürünleri kooperatifiyle bir araya gelerek yaptıkları toplantıda, diğer kooperatiflere Dalko’yu anlatarak, hem örnek hem de destek olmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

S.S. Dalko Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi’nde kefal balığının kilogramı 20 TL ve 25 TL arasında değişiyor. İçerisinde ortalama 2 adet olan bir porsiyon mavi yengeç fiyatı ise 30 TL civarında. Balık yumurtası fiyatları da 250 TL ve 600 TL arasında değişiyor. Kısa sürede bozulan balık yumurtasının belirli süre korunması için bal mumu ile kaplanmış hali olan mumlu balık yumurtaları 600 TL’den, mumsuz olanlar ise 250 TL’den satılıyor. Yurt dışına da döviz bazında aynı fiyatlardan satışını gerçekleştiriyor.