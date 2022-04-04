Dalyan İskandinav ülkelerini radarına aldı

Duygu GÖKSU



MUĞLA - Muğla Dalyan'da, 11 sivil toplum kuruluşu ve kooperatifler bir araya gelerek Dalyan Turizm Geliştirme Platformu’nu (DALGEP) kurdu. Platformun Başkanı Ali Mürşit Yağmur, bölgeyi uluslararası bir marka haline getirmeyi amaçladıklarını belirterek, katılacakları fuarlar ve tanıtım çalışmalarıyla İskandinav ülkelerinden gelen turist sayısını artıracaklarını söyledi.

Dalyan’daki STK ve kooperatifler olarak bir çatı altında toplanarak bölgenin ana değerlerini ön plana çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Yağmur, “Dalyan tarihi ve doğal yapısıyla çok farklı bir bölge. İztuzu Plajı, Kaunos Antik Kenti, Köyceğiz Gölü, Dalyan Kanalı’nı bünyesinde barındırması, organik tarım ürünlerinin üretilmesi bölgeyi farklı kılıyor. Köyceğiz Gölü’nde yapılması planlanan su sporları merkezini destekliyoruz. Böylece 12 ay turizm imkânı artacaktır. Ayrıca Dalaman Havalimanı’na olan yakınlığı büyük bir avantaj” diye konuştu.

Dalyan’da her şey dahil sisteminin olmadığını, küçük aile işletmelerinin bulunduğunu vurgulayan Yağmur, bölgenin mevcut şekilde İngiliz pazarına ve ardından Almanya ile Hollanda pazarına hitap ettiğini söyledi. Yapılacak tanıtım etkinlikleriyle beraber pazar çeşitliliği sağlayacaklarını aktaran Yağmur, “Avrupa pazarına yönelik projelerimizi artırırken, Finlandiya, Norveç gibi İskandinav ülkelerinden turist çekmeyi hedefliyoruz. Fuarlara daha sık katılım sağlayacak, bölgeye tanıtım turları düzenleyeceğiz. Ziyaretçilerin turistik deneyimlerini çeşitlendireceğiz. Köyceğiz-Ortaca-Dalaman ilçelerinde, ekoturizm odaklı uzun mesafe işaretli yürüyüş ve bisiklet rotaları olan The Eco Trails’in tanıtımını sağlayacağız. Sürdürülebilir turizm konusunda kararlı çalışmalar yürüteceğiz. Belirlenecek bir Turizm Tanıtım Planı çevresinde hareket edeceğiz. Yerel yönetim ve kamu ile ortak projeler oluşturacağız. Dalaman Havalimanı’yla iş birliği yapıyoruz. Ayrıca, sektör temsilcileri olarak, personel eğitimine ağırlık verip, kalifiye personelle daha iyi ve kaliteli hizmet sunmayı önemsiyoruz” açıklamalarında bulundu.

Yağmur, Dalyan’ın mevcut tarihi ve doğal değerlerine sahip çıkılarak turizmde ivme kazanmasıyla birlikte, görsel kirliliğin engellenerek bölgenin doğasının daha fazla korunmuş olacağını da sözlerine ekledi.

DALGEP’İ KURAN SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI

Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turizm Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (DOKTOB)

Dalyan Su Ürünleri Kooperatifi (DALKO)

Dalyan Turizm Tanıtım Sosyal Gelişim ve Eğitim Vakfı (DALYAN TUSEV)

Dalyan Tekne Kooperatifi

Dalyan Özel Yemekli Tekne Taşıyıcılar Kooperatifi

TURSAB Batı Akdeniz BTK Temsilciliği

Dalyan Minibüs Kooperatifi

Dalyan Turizm, Kültür ve Çevre Koruma Derneği

Dalyan Su Sporları Derneği (DASUSDER)

Dalyan Delta Su Sporları Derneği

Dalyan Turizm ve Otelciler Derneği (DOD)