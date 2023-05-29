Damak çatlatan meşhur Bursa lezzetleri vitrinde

Kenan SERTALP

Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteği ile sürdürülen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Tophane Meydanı’nda yeniden can buldu. Osmangazi Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle düzenlediği “Damak çatlatan Bursa Lezzetleri” programı Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın katılımıyla başladı. Tophane Meydanı’na Bursa’nın dünyaca ünlü firmaları stantlar açarak meşhur Bursa lezzetlerini ziyaretçilere tanıttı.

Bursa gastronomisi dünyaya tanıtılıyor

“Damak çatlatan Bursa Lezzetleri” temasıyla gerçekleştirilen gastronomi temelli programların önemine dikkat çeken Başkan Mustafa Dündar ‘’Gastronomi Bursa için önemli bir konu başlığı. Bursa’da tarih, doğa, deniz, inanç turizmi ve gastronomi mevcut, bizler gastronominin ötesinde Bursa’nın tarihi kimliğinin ayağa kalması için ciddi yatırımlar yaptık, yapıyoruz.’’ şeklide konuştu.

Başkan Dündar Bursa’nın yöresel lezzetlerinin dünyaya tanıtılmasının turizm açısından da önemine dikkat çekerek düzenlenecek etkinliklere katılım gösteren firmalara teşekkür etti. Düzenlenen etkinlikte Bursa’nın tahinli pidesinin, Bağdat hurmasının, kara İncirin, baklavanın, kestane şekerinin başta olmak üzere pek çok yöresel ürününün tanıtıldığını vurgulayan Dündar şunları söyledi: “Bir haftalık bu süreç içerisinde Bursa gastronomisini gündeme getirilerek tanıtımı yapacağız. Bu etkinliğin bu yıl ikincisi düzenleniyor. Türk Mutfağı Haftası Cumhurbaşkanlığımız himayelerinde olduğu için 81 il, büyükelçiliklerimiz, yurt dışı müşavirlikleri ve temsilciliklerde bu etkinlikler gerçekleştiriliyor. Bursa tarihi kimliğiyle kendini öne çıkardı. Bugün düzenlediğimiz etkinliğe katılan Bursa’nın marka firmalarına çok teşekkür ediyoruz. Bu etkinlikle Bursa’nın gastronomisi dünyaya tanıtılıyor. İnşallah Bursa mutfağının daha çok tanınmasına katkı sağlamış oluruz”