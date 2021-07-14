Darıca Belediyesi, Türkiye Şampiyonası’na 18 sporcu ile katılıyor

KOCAELİ - “Spor kenti Darıca” hedefi ile spora ve sporcuya tam destek veren Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla, ilçeye yeni spor tesisleri kazandırılması için çalışmalar sürerken, yeni şampiyonlar yetişmesinin de temelleri atılıyor. Tokyo Olimpiyatlarına sporcu gönderme gururunu yaşayan Darıca Belediyesi, bir yandan da yeni gençleri spora kazandırmak için çalışıyor.

Şanlıurfa’da düzenlenecek olan Ümit Genç U21 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 18 sporcu ile katılıyor. Şampiyonaya en fazla sporcu gönderen takımlar arasında yer alan Darıca Belediyesi, birçok sporcudan derece bekliyor. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nü tebrik eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Darıca Belediyesi olarak spora desteğimiz artarak devam edecek. Olimpiyatlara katılan milli gururumuz Eray Şamdan gibi yeni şampiyonlar çıkarmak ve bizim çocuklarla başarıyı yakalamak istiyoruz. Bu doğrultuda yatırımlarımız devam ediyor. Ümit Genç U21 Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmelerine katılan sporcularımız güzel sonuçlarla ilçemize dönecek ve biz de onların başarısını hep birlikte kutlayacağız” dedi.