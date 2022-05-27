Darıca’da Kentsel Dönüşüm Projesi hak sahiplerine tapuları teslim edildi

Ceylan DEMİR



KOCAELİ - Depremde hasar görmüş binaların yıkılarak yerine daha modern ve sağlam yapılar yapılmasını amaçlayan Darıca Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın destekleriyle birlikte bölgeyi rezerv alan ilan etmiş, 168 hak sahibi ile teker teker görüşülerek evler yıkılırken yerine 329 dairelik modern ve sağlıklı binalar yapıldı. Tapu teslim törenine; AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, TÜBİTAK MARTEK Genel Müdürü Mehmet Ali Okur, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler, siyasi partilerin ilçe başkanları, hak sahipleri ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım yaptığı konuşmada, 1999 yılından bu yana kanayan yarayı sona erdirip, depreme karşı dayanıksız olan, tehlike arz eden binaların dönüşüme tabi tutulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. 27 Mayıs darbesinin, millet iradesine, Türk demokrasisine karşı yapılan ilk darbe olduğunu anımsatan Yıldırım, "27 Mayıs, ülkenin seçilmiş başbakanı ve iki bakanının darbeyle indirilerek idam edildiği yüz karası olaydır. Bugün Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan demokrasi şehitleri olarak milletimizin gönlünde yerini almıştır ancak darbeyi yapanları bugün hiç kimse hatırlamamaktadır. Bu da milletimizin demokrasiye, halk iradesine olan desteğini ve sahip çıkmasını gösteriyor" diye konuştu.

Kocaeli'nin üreten ve Türkiye'nin yükünü taşıyan bir il olduğunu, buradaki katma değer, ihracat, milli gelire katkının, birçok ilin eksiğini tamamladığını söyleyen Yıldırım, "İşte onun için geçen 20 yıl boş durmadık. İstanbul'u Anadolu'ya, Kafkaslar'a, Orta Asya'ya bağlayan ana güzergahtaki Kocaeli'de hızlı tren, Kuzey Marmara Otoyolu, Osman Gazi Köprüsü, E-5'in şeritlerinin arttırılmasını gerçekleştirdik. Başbakanlığım döneminde temelini ben atmıştım metronun, inşallah o da tamamlanacak" dedi.

Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise yaptığı konuşmada, “Evlerini teslim alacak kardeşlerimizi ağız tadı ile oturmalarını diliyorum. Birçok belediye başkanı kentsel dönüşüm işine girmiyor. Burada değerli başkanımıza emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla da yıllardır belediyecilik noktasında elimizden geleni gösterdik. Sosyal belediyecilik, hizmet belediyeciliği nedir biz gösterdik. Bizim belediyecilik anlayışımız hizmet ve eser belediyeciliğine dayanıyor” ifadelerini kullandı.

“Darıca’nın 14 mahallesinin altyapısını yeniledik”

Kocaeli ve Darıca’nın çehresinin değiştiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Sizlere sözler verdik, sizler bizlere güvendiniz. Bizler de o günden bu güne Darıca için çalışıyoruz. Darıca’nın 14 mahallesinin altyapısını yeniledik. Hepsi de şu anda tamamlanmak üzere. Darıca’nın çekim alanı olan Millet Bahçesi’ni vatandaşlarımız çok sevdi. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sayın cumhurbaşkanımızın talimatları ile belediyeciliğin nasıl yapıldığını öğrendik. Biz de karınca gibi çalışmaya devam ediyoruz” açıklamasını yaptı.

“Söz verdiğimiz bir projeyi daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz” diyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bakanlığımızla, büyükşehir belediye başkanımızla, proje ortağımız ÖRTAŞ Grup ile yaşanabilir bir alana dönüştürdük. Burada 329 yeni daire var. Bu proje Darıca Belediyesi’nin tek başına yapabileceği bir proje değil, birlikte başardık. Canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Bu necip millete başta bize güvenip oyu veren Darıcalı hemşerilerimize sonrasında bu görevi bizleri layık gören Cumhurbaşkanımızın yüzünü kara çıkarmadık” dedi.