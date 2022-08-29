Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü kamu işçisi alıyor
Hazine ve Maliye Bakanlığı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü 30 kamu işçisi alacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'un Dikilitaş Mahallesi'nde bulunan işyerlerinde istihdam edilmek üzere 30 kamu işçisi alacak.
Göreve başlayacak personeller 2 ay deneme süreli olarak yasal asgari ücretle göreve başlayacak.
İŞKUR üzerinden yapılacak alımların ardından göreve başlayacak personeller Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecek sözlü mulakatla belirlenecek.