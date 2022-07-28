Darülaceze Başkanlığı villa satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Darülaceze Başkanlığı mülkiyetindeki İstanbul ili, Kartal ilçesi, Orhantepe mahallesinde bulunan 973,94 metrekare arsa üzerindeki müstakil villa, 2886 Sayılı Kanunun 45. maddesine göre açık teklif (arttırma) usulü ile satılacak.

İhale 9 Ağustos 2022 Salı günü Dârülaceze Başkanlığı çok amaçlı salonda yapılacak. İhaleye girmek isteyenlerin istenen belgelerle birlikte ihale gün ve saatinde ihale salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaat kabul edilmeyecektir. Şartname, İdareden ücretsiz temin edilebilir.

İhalede muhammen bedel 22 milyon 400 bin Türk Lirasıdır.

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