Daxler Enerji yurtdışına açacakları ofis ile markalaşma yolunda ilerliyor

Burcu SUNA

Yüksek kalite standartlarında ve verimlilikte 182 ve 210’luk hücreler ile 1/2 Half-Cut Cell ve 1/3 Triple-Cut Cell, Bifacial yeni nesil Daxler güneş panelleri üreterek milli yeşil enerji dönüşümüne katkısıyla fabrikalar, endüstriyel sahalar, tarımsal alanlar, sulama birlikleri, hayvancılık sektörü, konutlar gibi enerjinin ihtiyaç duyulduğu her yerde hizmet veriyor. Daxler Enerji Genel Müdürü Yunus Emre Tarhan, “ Avrupa’da markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

3 milyon adet fotovoltaik panel üretimi



Markalaşma yolunda yurtdışında önemli adımlar attıklarını söyleyen Daxler Enerji Genel Müdürü Yunus Emre Tarhan, markalaşma yolunda yurtdışında önemli adımlar atarak Avrupa’da kendi ofislerini açma süreçlerinde sona gelinerek Amerika Birleşik Devletleri içinde çalışmalarına başladıklarını da önemle vurguladı. Yunus Emre Tarhan, “Avrupa Ülkeleri, Makedonya, Ukrayna, Ürdün, Demokratik Kongo, Gürcistan, Irak, Suriye ihracat yapılan pazarlar olup yeni dönemde Amerika ve Avrupa öncelikli pazarlarımız olarak hedeflenmiştir” dedi.



100 bin metrekare alan üzerine inşa edilen fabrikalarında fotovoltaik panel imalatı gerçekleştirdiklerini söyleyen Yunus Emre Tarhan, “1 gigawatta varan kapasitesi ile ülkemizin yenilebilir enerji kaynaklarına dönüşümünde stratejik bir rol üstlenmiştir. Daxler ileri teknolojiyle NDC tahribatsız kesim, stringer seviyesinden başlayan 3 aşamalı EL görüntüleme, optik denetimli layup dize kontrolü, yapay zekâ ve mikro gap tekniğini kullanılarak el değmeden tam otomasyon üretim yapmaktadır. Üretimin tüm aşamaları MES (İmalat Yürütme Sistemi) ile izlenmekte ve kaydedilmektedir. Yüksek kalite standartlarında ve verimlilikte 182 ve 210’luk hücreler ile 1/2 Half-Cut Cell ve 1/3 Triple-Cut Cell, Bifacial yeni nesil Daxler güneş panelleri milli yeşil enerji dönüşümüne katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı. 2021 yılı içerisinde 20 milyon dolar değerinde yatırım kararı verilerek öncelikli yatırım statüsünde Yatırım Teşvik Belgesi alındığını söyleyen Tarhan, 2021 yılında kapasitelerini 1 GW’a çıkardıklarını söyledi.

“2022’de M10 hücreli 182’lik 11BB’lı modüllerini ürettik”

Daxler Enerji güneş panelleri on grid (şebeke bağlantılı sistemler), endüstriyel çatı ve saha GES, hybrid, konut, off grid (şebekeden bağımsız sistemler) sulama, hayvancılık, deniz taşıtları gibi birçok uygulamada başarı ile kullanıldığından bahseden Tarhan şunları söyledi, “Güneş enerjisi ile doğru ve çevre dostu tercihte bulunan bu tarz sistemlerin dizaynına karar verme, ön değerlendirme, planlama, geliştirme ve uygulamasında Daxler Enerji kalitesi ve en elverişli panel modelleri ile tasarımların önemli parçasıdır. Ayrıca Daxler fabrikasında kurduğu çatı GES santrali ile kendi elektriğini üreterek ekolojik dengeye katkı sağlayan, negatif karbon etkisi ile çevre dostu örnek bir işletme politikasına sahiptir. Daxler Enerji 2022 yılı başında sektörün ilk M10 hücreli 182’lik 11BB’lı modüllerini üretmiş, optimum kullanım ölçüsü ve verimliliğe sahip 455 W ve 545 W’lık yeni tip half cut Daxler güneş panelleri ile önemli bir farkındalık yarattı.”

Sektör yeni olduğu için yetişmiş kalifiye personel bulunamaması temel sorunlardan birisi olduğunu söyleyen Tarhan, kurlardaki esneklik ve enerji maliyetlerinin ana hammadde fiyatlarına etkisinin şirket olarak zorlandıkları nokta olduğunu vurguladı.