Dazkırı halısı ve Emirdağ güveci coğrafi işaret aldı

AFYON - Dazkırı’nın kültürel varlıkları arasında yer alan ve ilçeden dünya geneline ihraç edilen Dazkırı halısı ile Emirdağ’ın yerel lezzetlerinden Emirdağ güveci, Afyonkarahisar’ın tescilli ürünleri listesine katıldı. Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, “Geçmişte kadınların ilmek ilmek dokuyup çocuklarını okuttuğu, genç kızlarımızın çeyizini hazırladığı halımız tescillendi” dedi.

Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu da ilçeye özgü güvecin UNESCO’nun gastronomi şehri ilan ettiği Afyonkarahisar’ın yeni coğrafi işaret tescili ürünleri arasına girdiğini ifade ederek, “Emirdağ’ın sahip olduğu değerlerin tanıtımını sağlamak ve kenti markalaştırmak hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.