Decathlon, 40. mağazasını Gaziantep Sanko Park’ta açtı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Sanko Park’ta düzenlenen açılış törenine SANKO Holding Gayrimenkul Direktörü Hilal Savcı, Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu ve AVM Yönetimi katıldı. Türkiye’de sporu yaygınlaştırmayı hedefleyen Decathlon, bölgedeki sporseverlerle Sanko Park’taki mağazasında buluşacak.

2 bin 884 metrekare alanda 70’ten fazla spor dalında binlerce ürünü Sanko Park’ta sporseverlere sunacak Decathlon, mağaza içindeki spor alanlarıyla da sporseverlerin yeni sporlar keşfetmelerini ve deneyimlemelerini de sağlayacak.

“Bir ilke daha imza attık”

Sanko Park Genel Müdürü Niyazi Büyükaksu, dünyaca ödüllü ürünlere sahip olan Decathlon’un en büyük özelliğini, profesyonel sporcular ve müşteriler tarafından test edilip kullanılan en yenilikçi ve en kaliteli spor ekipmanlarını mümkün olan en düşük fiyatlarda sunması olarak açıkladı. Şimdiye kadar olduğu gibi yine bir ilke imza attıklarını ve Avrupa’nın en büyük spor malzemeleri mağaza zinciri Decathlon’un 40’ıncı şubesini Gaziantep Sanko Park’ta açılmasını sağladıklarını kaydeden Büyükaksu, “Decathlon mağazası 70 farklı spor ürününü tek çatı altında buluşturuyor, tüm spor kategorilerinde geniş ürün yelpazesiyle faaliyet gösteriyor” dedi. Büyükaksu, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak gerçekleştirilen açılış sonrası hizmete giren ve spor tutkunlarının ihtiyaçlarına yanıt veren Decathlon mağazasının en kaliteli ve en yeni ürünleri sunan tek nokta olacağına dikkat çekti. Açılış sonrasında Sanko Park ana etkinlik alanına Decathlon ürünlerinden oluşan “Survivor Parkuru” kurularak çocuklara eğlenceli bir deneyim sunuldu.